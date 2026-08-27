Expansão é esperada para Centro Clínico da Hapvida em Mogi das Cruzes

O Centro Clínico da Hapvida na área central de Mogi das Cruzes (SP), inaugurado em junho de 2025, teve expansão gradual planejada e atualmente conta com cerca de 3.700 atendimentos nas especialidades de cardiologia, clínica geral, dermatologia, ginecologia, mastologia, obstetrícia e pediatria.
Para a gerente de clínicas, Fabiola Pinheiro, o acolhimento e a humanização são fundamentais para o alcance do patamar da unidade. "Há ainda muita oportunidade de crescimento interno, mesmo com o aumento expressivo”, afirma.
Ao todo, a capacidade aproximada é de 4.200 atendimentos/mês. Para a gestão, ações internas geraram resultados positivos: a clínica realiza confirmações de agendamento por meio do aplicativo da Hapvida, e-mail, WhatsApp e celular corporativo da unidade. “Some-se a isso o fato de, ao ser feita a confirmação, a unidade também envia a localização aos beneficiários”, completa Fabíola.
Essa ação reduziu faltas, já que alguns pacientes estavam indo para o Centro Clínico Mogi, que fica a 600 metros de distância dessa nova unidade. A iniciativa foi compartilhada com outras unidades pela eficácia de deslocamento.
O novo Centro Clínico fica localizado na Rua Professor Flaviano de Melo, 333, Centro. As capacidades físicas e operacionais são amplas com a capacidade de 10 consultórios no total. De acordo com Fabiola, há capacidade para comportar mais agendas e beneficiários. São salas de consulta espaçadas e acolhedoras, ainda permitindo futuras expansões.