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Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quinta-feira (27), em SP: tempo seco

No entanto, ainda são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento

27 agosto 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 28 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 15 e 28 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta quinta-feira, dia 27, as instabilidades diminuem em boa parte do Estado. No entanto, ainda são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente em pontos próximos à divisa com Minas Gerais, porém sem volumes significativos.

Nas demais áreas do Estado, o sol aparecerá entre muitas nuvens, e as temperaturas estarão em ligeira elevação. A persistência da nebulosidade manterá a umidade do ar elevada, reduzindo temporariamente as condições de tempo seco.

Na capital, as temperaturas variam entre 15°C e 28°C. Em Presidente Prudente, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 31°C.

Em dias de tempo seco, acompanhe a previsão do tempo, mantenha-se bem hidratado e evite a exposição prolongada ao sol.