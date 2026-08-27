Dupla Chiquinho & Teresa realizará show autoral

O cantor e compositor Chico Geraes, o Chiquinho, conhecido pela trajetória artística ao lado da irmã na dupla Chiquinho & Teresa, comemora cinco décadas dedicadas à música com uma apresentação especial no próximo dia 26 de setembro, a partir das 19 horas, no Clube Suzaninho, em Suzano. Durante o ‘DS Entrevista’, os artistas relembraram histórias da carreira e convidaram os internautas para o show que se aproxima.



Naturais de Três Pontas, em Minas Gerais, os irmãos iniciaram a formação musical ainda na infância, a partir do contato direto com as tradicionais Folias de Reis da região. A chegada em Suzano consolidou uma identidade artística que preserva os arranjos e as temáticas da música popular mineira, incorporando elementos contemporâneos e parcerias. Chiquinho ainda lembra de sua timidez no início da carreira. “Eu não conseguia levantar a cabeça para olhar as pessoas da plateia, de tanta vergonha”, relembrou. “Eu tive muita dificuldade na escola por não conseguir me comunicar. Nunca falava que tocava música, até que chegou um dia que tive que tocar para todos da escola. Depois disso, todos os dias, 15 minutos antes de ir embora, eu fazia um ‘show’ para o pessoal”, comentou.



O evento comemorativo no Suzaninho propõe uma integração entre linguagens artísticas e contará com números musicais autorais, intervenções teatrais, projeções plásticas e performances coreográficas. Paralelamente ao concerto, as celebrações pelos 50 anos de atividade incluem a produção de um disco inédito e o lançamento de uma obra literária autobiográfica escrita por Chico Geraes, voltada ao resgate das memórias familiares e dos bastidores de sua trajetória nos palcos.