Obras da Sabesp na Estrada Fazenda Viaduto geram reclamações

A Estrada Fazenda Viaduto, no bairro Fazenda Aya, em Suzano, tem sido alvo de reclamações de moradores e comerciantes devido às condições da pista durante as obras de saneamento realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Na altura entre os números 5000 e 6000, a via apresenta diversos pontos com buracos e trechos afetados pelas intervenções, o que tem provocado transtornos para quem precisa circular pelo local.



Segundo a Sabesp, os serviços realizados na região envolvem a implantação de uma rede coletora de esgoto e de uma Estação Elevatória de Esgoto. A companhia afirma que a estrutura deverá beneficiar cerca de 1.300 pessoas, além de comércios e escolas instalados na região.



A previsão informada pela empresa é de que as obras sejam concluídas até o fim deste ano. O prazo inclui o fechamento dos poços abertos durante os trabalhos e a recomposição do asfalto da via.



Enquanto os serviços continuam, a Sabesp afirma que adotou medidas para reduzir os impactos no trânsito e para os moradores. Entre elas estão a operação Pare e Siga, reforço da sinalização e lavagem periódica da pista para controlar a poeira.



Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que a Sabesp está trabalhando no bairro para realizar serviços de água e esgoto. Em relação aos transtornos provocados pelas intervenções, a administração municipal informou que a via recebeu sinalizações da concessionária para orientar os motoristas a evitarem o trecho durante a realização das obras.