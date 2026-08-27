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Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
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Transporte

Trem da Linha 12-Safira solta fumaça entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart

Passageiros foram desembarcados na Estação Tatuapé e seguiram viagem

27 agosto 2026 - 09h55Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Trem da Linha 12-Safira solta fumaça entre as estações Tatuapé e Engenheiro GoulartTrem da Linha 12-Safira solta fumaça entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um trem da Linha 12-Safira soltou fumaça, por volta das 16h desta quarta-feira (26), e ficou parado entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o veículo foi recolhido para manutenção

A CPTM informou ainda que o trem seguia sentido Brás e apresentou uma falha pontual, mas não foram detalhadas as causas do ocorrido. Os passageiros foram desembarcados na Estação Tatuapé e seguiram viagem. 

Em nota, a Companhia pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.