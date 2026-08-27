Trem da Linha 12-Safira solta fumaça entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart

Um trem da Linha 12-Safira soltou fumaça, por volta das 16h desta quarta-feira (26), e ficou parado entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o veículo foi recolhido para manutenção

A CPTM informou ainda que o trem seguia sentido Brás e apresentou uma falha pontual, mas não foram detalhadas as causas do ocorrido. Os passageiros foram desembarcados na Estação Tatuapé e seguiram viagem.

Em nota, a Companhia pediu desculpas pelos transtornos causados aos passageiros.