Expo Educação vai reunir expositores em 3 dias de evento

A Expo Educação será promovida pela Rede DS de Comunicação, em parceria com o Itaquá Garden Shopping, terá o apoio da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Itaquá, da Associação Comercial de Itaquá e do canal Onze. Serão três dias de debates, palestras e projetos voltados para os alunos da rede pública e privada da região "A Expo vai reunir várias instituições de ensino e proporcionar aos alunos e visitantes acesso a novos conceitos e projetos educacionais inovadores, com metodologia voltada para cursos presenciais e a distância" conta Adriano Mello, gerente comercial da Rede DS. Já estão confirmadas 20 instituições de ensino de Itaquá e região.

Os três dias de evento, começando no próximo dia 27, vãocontar com estandes das instituições e ciclo de palestras gratuitas com temas educacionais e tecnológicos.

As inscrições podem ser feitas por meio do link disponível no Portal do Diário de Suzano (www.diariodesuzano.com.br) e na recepção do evento. A inscrição é gratuita.

Durante o evento serão sorteadas bolsas de estudos e brindes, shows e estadia em hotéis aos participantes inscritos.

Segundo Adriano, a expectativa de público é grande. "Iniciamos a divulgação no fim de setembro, através do DS, da Rádio SP/RIO 101.5 FM e de outdoors e agora vamos distribuir flyers e cartazes nas escolas" conta. Ele ainda ressalta que é por meio da educação que se forma um indivíduo e a Expo Educação tem o objetivo de ajudar e orientar os adolescentes na escolha de uma profissão.

A 1ª Expo Educação vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de outubro, das 10 às 22 horas, na Praça de Eventos do Itaquá Garden Shopping, na Estrada do Mandi, 1205 em Campo Limpo, Itaquaquecetuba. Para mais informações: 4745-6938