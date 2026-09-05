Desfile cívico de 7 de setembro

O desfile cívico é fundamental para os municípios porque fortalece a identidade local, une a comunidade e promove os valores da cidadania.

É importante para os municípios por causa do resgate da história.

O evento valoriza as tradições, os heróis locais e a cultura da cidade.

Traz integração comunitária: escolas, fanfarras, forças de segurança e moradores ocupam as ruas juntos.

Traz também um movimento local importante. O comércio e o turismo da região ganham visibilidade e público no dia do evento.

Suzano decidiu celebrar a data na segunda-feira (07/09), o Dia da Independência do Brasil, com um desfile cívico no Parque Municipal Max Feffer. A programação terá início às 9 horas e contará com mais de 160 pessoas, além de 36 veículos pertencentes a diferentes corporações e instituições que atuam no município.

Por todo o Brasil, cidades vão realizar o evento.

Trata-se de uma tradição que ultrapassa gerações e permanece como um momento de união, respeito e valorização da história. Para os alunos que participam, essa atividade representa muito mais do que uma simples caminhada pelas ruas: é uma experiência educativa que reforça valores fundamentais, como disciplina, responsabilidade, espírito de equipe e orgulho de pertencer à sua comunidade.

Ao desfilar, os estudantes se tornam protagonistas de um ato simbólico de cidadania. Eles têm a oportunidade de aprender, na prática, sobre civismo, respeito aos símbolos nacionais e a importância da participação ativa na sociedade.

Em Suzano, a concentração dos participantes está marcada para 8 horas. Uma hora depois, será realizada a cerimônia oficial, com execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência do Brasil e pronunciamentos das autoridades presentes. Na sequência, terá início o desfile cívico pelas dependências do próprio parque. O evento é aberto a todo público.

O trajeto partirá do estacionamento localizado ao lado da avenida Senador Roberto Simonsen, seguirá pelo entorno da Arena Suzano e será concluído em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.