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Jornal Diário de Suzano - 23/07/2026
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Cidades

Família de jornalista volta ao Brasil após passar por temporal no Chile

Situação trouxe grande preocupação aos turistas brasileiros que passam férias de julho no país da América do Sul

23 julho 2026 - 07h00Por da Reportagem Local
FAMÍLIA DE JORNALISTA Esteve no Chile entre os dias 13 e 20 deste mês em meio ao temporal no PaísFAMÍLIA DE JORNALISTA Esteve no Chile entre os dias 13 e 20 deste mês em meio ao temporal no País - (Foto: Arquivo Pessoal )

O jornalista, Edgar Leite, editor-chefe do Diário de Suzano, esteve, entre 13 e 20 deste mês no Chile, em meio ao forte temporal que atinge o país. Ele passou férias com sua família com objetivo de conhecer a cidade de Santiago e ver a neve, um dos sonhos planejados desde o ano passado. 

Até agora, mais de 100 mil pessoas estão ilhadas devido ao forte temporal que atinge o país chileno. O governo decretou estado de calamidade. São, neste momento, dez mortos, 17 feridos, quatro desaparecidos e cerca de 2,4 mil desabrigados; mais de 2,2 mil casas foram destruídas ou sofreram danos estruturais.

A situação trouxe grande preocupação aos turistas brasileiros que passam férias de julho no país da América do Sul, como a família de Edgar.

A tempestade começou no sul chileno no último dia 15 e agora atinge as regiões desérticas de Coquimbo e Atacama, no norte do país, onde chuvas intensas são raras.

A forte nevasca na região da Cordilheira dos Andes preocupou turistas brasileiros com destino ao Valle Nevado, um dos locais de inverno mais procurados pelos brasileiros no Chile. Com as estradas de acesso fechadas por questões de segurança, veículos não conseguem subir nem descer da região, impedindo a entrada e a saída de visitantes.

A família do editor presenciou o temporal. O jornalista chegou a conhecer a região central, apesar das chuvas. Visitou o Parque de Farellones e vinícolas.

Desde o ano passado, a família se planejou para viajar para Santiago do Chile e ver a neve, como fazem milhares de brasileiros a cada ano. Edgar foi em cinco pessoas: sua esposa Cristina Gomes, seus filhos Sofia e Tomas, além de seu genro André. "Apesar de toda preocupação, e lamentar as mortes e o número de desabrigados, conseguimos andar pela cidade de Santiago, conhecer o metrô, fazer um tour pelos pontos turísticos e retornar em segurança", afirmou. "É um País incrível e Santiago está aos pés da Cordilheira dos Andes. É uma cidade moderna, cheia de opções para quem a visita", acrescentou. A família do editor retornou para o Brasil no dia 20. "Espero que a situação fique melhor e que os chilenos possam continuar suas vidas de forma normal".

 

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