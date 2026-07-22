Prefeito volta ao Jardim Recanto Feliz para vistoriar obras de pavimentação

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, voltou ao bairro Jardim Recanto Feliz na manhã desta quarta-feira (22/07) para vistoriar as obras de pavimentação que foram confirmadas no dia anterior (21/07), durante encontro com moradores e lideranças locais. O projeto, que prevê a transformação da mobilidade não só neste bairro como na Vila Júlia e no Parque Mirim, foi iniciado com serviços de topografia e alinhamento.

O começo dos trabalhos foi acompanhado também pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e pelos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Rogério Castilho e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

A primeira das cinco vias contempladas foi a rua Professor Orlando Campos Silva, que está recebendo intervenções destinadas à implantação de guias, sarjetas, base, sub-base e galerias de águas pluviais, com o objetivo de preparar a via para a aplicação do asfalto e proporcionar um sistema de drenagem eficiente para os dias de chuva.

Nesta oportunidade, estavam em ação uma motoniveladora, equipamento utilizado para nivelar terrenos com alta precisão e preparar bases para pavimentação; e também uma retroescavadeira, para a remoção de materiais utilizados na obra e limpeza do terreno. Outros dois caminhões estão dando suporte para os serviços no local.

As mesmas ações serão implementadas nas ruas João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, também no bairro Jardim Recanto Feliz; assim como na Travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e na rua Manaus, no Parque Mirim, totalizando 600 metros de extensão, com investimento de R$ 672.358,00. Conforme as obras de pavimentação forem sendo concluídas, a prefeitura prevê ações de iluminação, sinalização e zeladoria nas vias.

Oliveira afirmou que a expectativa é de que, em até dois meses, todos os serviços sejam concluídos no local. “Já estamos com as equipes em ação para garantir que, em poucas semanas, possamos avançar bastante com as obras de pavimentação nas três ruas do Jardim Recanto Feliz. Logo na sequência, entre agosto e setembro, chegaremos com o trabalho para pavimentar as ruas da Vila Júlia e do Parque Mirim”, declarou o titular da Manutenção.

Por sua vez, Pedro Ishi destacou que o compromisso assumido com a população já começou a ser cumprido. “Nós estivemos junto aos moradores na terça-feira à noite para anunciar nossa intenção para estes bairros. Mostramos que esta localidade estaria integrada ao nosso plano de pavimentação. Por isso, em menos de 12 horas após esse encontro, já estávamos com nossas máquinas começando os trabalhos que vão transformar a mobilidade para quem mora nestas vias”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.