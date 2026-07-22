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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Cidades

Projeto 'Saúde Itinerante' retorna à Escola Helena Zerrener neste sábado

Ação será realizada das 8 às 16 horas com consultas médicas, vacinação, coleta de exames, avaliação odontológica e atendimento multiprofissional

22 julho 2026 - 17h55Por de Suzano
Ação será realizada das 8 às 16 horas com consultas médicas, vacinação, coleta de exames, avaliação odontológica e atendimento multiprofissionalAção será realizada das 8 às 16 horas com consultas médicas, vacinação, coleta de exames, avaliação odontológica e atendimento multiprofissional - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá neste sábado (25/07), das 8 às 16 horas, mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener, localizada na estrada Santa Luzia, 9.700, no bairro Quinta Divisão, em Palmeiras. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da rede municipal, levando atendimento gratuito e diversos procedimentos de saúde diretamente aos moradores.

Durante a ação, serão oferecidas consultas médicas por livre demanda, entrega de resultados de exames, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (dextro), avaliação odontológica, vacinação, coleta de exame preventivo de papanicolau, solicitação e coleta de exames laboratoriais. Os participantes também poderão contar com atendimento de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta, além da oferta de sessões de auriculoterapia.

A orientação é para que os moradores compareçam ao local portando documento com foto, Cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação e exames anteriores.

O “Saúde Itinerante” foi criado para descentralizar os atendimentos da rede pública municipal, aproximando os serviços de saúde das comunidades que vivem em regiões mais afastadas das unidades fixas. A estratégia amplia o acesso da população às ações de prevenção, diagnóstico e promoção da saúde, contribuindo para a identificação precoce de doenças e o acompanhamento contínuo dos pacientes.

Além dos atendimentos clínicos, a iniciativa busca fortalecer a atenção básica por meio de uma abordagem integrada, reunindo diferentes especialidades em um único espaço. Dessa forma, moradores de todas as faixas etárias poderão receber orientações, realizar exames e atualizar a vacinação sem a necessidade de deslocamentos até outras unidades do município.

O secretário William Harada destacou que o projeto tem sido um importante instrumento para ampliar o acesso da população aos serviços públicos. “O ‘Saúde Itinerante’ permite que a gente leve atendimento de qualidade para mais perto das pessoas. Ao reunir consultas, exames, vacinação e uma equipe multidisciplinar em um único local, conseguimos facilitar o acesso da população aos serviços da rede municipal, fortalecer a prevenção e oferecer um cuidado mais completo e humanizado aos moradores de regiões mais distantes”, afirmou.

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