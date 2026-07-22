Serviços de desassoreamento são concluídos no rio Guaió e serão iniciados no rio Taiaçupeba

A parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo está proporcionando mais um avanço expressivo no trabalho que busca manter os corpos d’água da cidade limpos de sedimentos. Nesta quarta-feira (22/07), a autarquia estadual SP Águas concluiu os serviços que estão sendo executados no rio Guaió e já se prepara para iniciar, em meados de agosto, as mesmas ações no rio Taiaçupeba.

O prefeito Pedro Ishi conferiu de perto a conclusão das atividades que proporcionaram a retirada de 8 mil metros cúbicos de resíduos no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e dos engenheiros da SP Águas responsáveis pelo projeto, José Augusto Mendes e Luiz Carlos da Silva.

O objetivo desta atuação foi ampliar a capacidade de escoamento deste corpo d’água, contribuindo para a prevenção de alagamentos e oferecendo mais segurança à população durante os períodos de chuvas intensas. Os esforços empreendidos para a execução dos serviços beneficiam diretamente as localidades que ficam no entorno do rio Guaió, especialmente os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.

Vale destacar que o término das operações neste trecho está diretamente ligada ao começo das intervenções no rio Taiaçupeba, que serão proporcionadas pela mesma equipe e com o mesmo maquinário.

Assim que os trâmites necessários para o início dos serviços estiverem concluídos, os equipamentos já estarão embarcados nesta nova frente de trabalho, que alcançará um trecho de aproximadamente 3,5 quilômetros que fica situado no limite de Suzano com Mogi das Cruzes, na altura da rua Dr. Prudente de Morais, até a barragem da represa Taiaçupeba.

O escopo de atividades deste outro projeto prevê a retirada de 30 mil metros cúbicos de sedimentos, que permitirá mais condições para este rio suportar o volume de águas de chuva, evitando problemas para o bairro Jardim Maitê.

O conjunto de ações que contemplaram o rio Guaió e vão chegar ao rio Taiaçupeba também está garantindo avanços no desassoreamento do trecho do rio Tietê, que corta Suzano, e onde já foram retirados, num trecho de 14,9 quilômetros (lote 4B), entre o ribeirão Taiaçupeba-Mirim e o limite de Itaquaquecetuba com Poá, mais de 300 mil metros cúbicos de sedimentos desde 2023.

Oliveira afirmou que a execução dos serviços de desassoreamento reflete o compromisso da administração municipal com essa pauta, que tem contado com apoio do Estado. “Temos estabelecido contatos permanentes para remover resíduos do fundo dos corpos d’água, que têm permitido as ações nesses rios. O trabalho Guaió acabou esta semana, no rio Tietê já está na fase final e agora celebramos o início do serviço no Taiaçupeba”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, Pedro Ishi reforçou a parceria que existe entre a Prefeitura de Suzano e o governo estadual. “Nossa relação está cada vez mais forte e quem está ganhando com tudo isso é a população. Estamos vendo a execução de serviços que são fundamentais para a cidade nos momentos de fortes chuvas. Cumprimentamos todos do governo estadual que têm nos ajudado a dar solução a estas demandas”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.