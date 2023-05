Feira de artesanato voltada ao Dia das Mães segue até sexta-feira

A iniciativa será realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com apoio das pastas de Cultura e Manutenção e Serviços Urbanos, além do Fundo Social de Solidariedade. A atividade ainda conta com o apoio da Suzano S/A; do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey), por intermédio do vereador Artur Takayama.

Com a temática do Dia das Mães, será possível prestigiar e adquirir produtos que englobam diversas técnicas do artesanato, a exemplo de bordados, costura criativa, crochê, tricô, pintura, entrelaçamento, marcenaria, decoupage, patchwork e macramê, que uma técnica de tecelagem manual com uso de nós utilizada para criar franjas e barrados em lençóis, cortinas e toalhas. Vale destacar que a iniciativa é conduzida pela coordenadora de artesanato da pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Vanessa Cury.

O secretário André Loducca ressaltou a importância que este tipo de evento tem para incentivar os profissionais do segmento na cidade. "Além de uma ótima alternativa de renda para os artesãos, esta é uma oportunidade para as pessoas prestigiarem e usufruírem deste grande trabalho desenvolvido com muito conhecimento, amor e técnica. Assim, é possível adquirir itens específicos e tradicionais diretamente das mãos de quem os produziu", destacou.

Para o consultor de Desenvolvimento Social da Suzano, Adriano Martins, este evento, promovido pela prefeitura, é uma ótima oportunidade para contribuir com o artesanato local. "Na Suzano acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo e, por isso, apoiamos essa iniciativa que valoriza a cultura regional e também possibilita a geração de renda para os artesãos e as artesãs. Além disso, a ação está em linha com nosso compromisso para renovar a vida que é tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, até 2030, nas nossas áreas de atuação", afirmou o consultor.

Por sua vez, para a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, essa é uma ótima oportunidade para evidenciar o trabalho realizado pelos artesãos do município e presentear as mães suzanenses. "Certamente os itens que estarão à disposição para serem adquiridos pela população podem servir como presentes nesta data tão importante. Convidamos a todos para conferir o grande trabalho produzido por nossos profissionais do artesanato", destacou a primeira-dama.

A Prefeitura de Suzano promove a 2ª edição da feira de artesanato "Mega Dia das Mães" até sexta-feira, das 11 às 18 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). No total, 55 artesãos participarão da atividade alusiva à data, sempre celebrada no segundo domingo do mês e, que neste ano, cairá em 14 de maio.