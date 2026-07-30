Feira de emprego e serviços tem 1,6 mil vagas em Ferraz

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta quinta-feira (30), das 8h às 17h, um Feirão de Emprego e Serviços com 1,6 mil vagas de trabalho. A ação será realizada no Centro de Integração da Cidadania (CIC) do município e contará com 13 empresas, oportunidades em mais de 40 funções e uma programação gratuita que inclui oficina de currículo, atendimentos de qualificação profissional e empreendedorismo, entre outros serviços.

As vagas são destinadas a moradores de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, e a candidatos de outros municípios. O feirão terá oportunidades para o público em geral e pessoas com deficiência (PCDs), destinadas a candidatos a partir de 18 anos, além de vagas de estágio e de Jovem Aprendiz, voltadas a candidatos a partir de 16 anos.

O maior volume de oportunidades é para o cargo de auxiliar logístico, seguido por auxiliar de enfermagem e operador de teleatendimento. As vagas com carteira assinada (CLT) oferecem salários entre R$ 1.700 e R$ 4.700, além de benefícios. Já as vagas de Jovem Aprendiz oferecem bolsa-auxílio de R$ 550, também com benefícios.

Durante o feirão, os candidatos poderão fazer os processos seletivos conduzidos pelas empresas participantes, conforme os requisitos de cada vaga. Após a etapa inicial realizada no evento, as empresas poderão dar continuidade ao processo seletivo com novas fases, como entrevistas e avaliações complementares.

Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar Logístico – 1.100 vagas;

Auxiliar de Enfermagem (também para PCD) – 75 vagas;

Operador de Teleatendimento – 50 vagas;

Atendente de Lanchonete – 35 vagas;

Técnico de Enfermagem (também para PCD) – 30 vagas;

Enfermeiro (também para PCD) – 30 vagas;

Recepcionista (também para PCD) – 30 vagas;

Auxiliar de Produção – 20 vagas;

Costureira – 20 vagas;

Auxiliar de Limpeza (também para PCD) – 20 vagas;

Operador de Caixa (também para PCD) – 19 vagas;

Açougueiro (também para PCD) – 10 vagas;

Estágio – Auxiliar de Produção – 10 vagas;

Estágio – Atendimento ao Cliente – 10 vagas;

Fiscal de Prevenção de Perdas (também para PCD) – 8 vagas;

Repositor de Mercadorias (também para PCD) – 8 vagas;

Balconista de Padaria (também para PCD) – 7 vagas;

Copeiro (também para PCD) – 7 vagas;

Vigilante Patrimonial – 6 vagas;

Porteiro – 6 vagas;

Balconista de Frios (também para PCD) – 6 vagas;

Operador de Loja (também para PCD) – 5 vagas;

Auxiliar de Peixaria (também para PCD) – 4 vagas;

Repuxador – 3 vagas;

Estágio – Recursos Humanos – 2 vagas;

Líder de Padaria/Mercearia (também para PCD) – 1 vaga;

Líder de Prevenção de Perdas (também para PCD) – 1 vaga;

Balconista de Açougue (também para PCD) – 1 vaga;

Auxiliar de Cozinha (também para PCD) – 1 vaga;

Encarregado de Depósito (também para PCD) – 1 vaga;

Jovem Aprendiz – Atendimento ao Cliente – 1 vaga;

Cozinheiro (também para PCD) – 1 vaga;

Auxiliar de Suprimentos (também para PCD) – 1 vaga;

Líder de Limpeza – 1 vaga;

Fiscal de Piso – 1 vaga;

Motorista de Caminhão Truck – 1 vaga;

Operador de Paleteira – 1 vaga;

Analista de PCP – 1 vaga;

Analista de Faturamento – 1 vaga;

Soldador – 1 vaga;

Auxiliar de Almoxarifado – 1 vaga;

Operador de Máquina – 1 vaga.

Além dos processos seletivos, os participantes poderão elaborar ou atualizar o currículo, participar de um simulador de entrevista, através da plataforma Trampolim, para se preparar para as seleções.

O evento também oferecerá outros serviços gratuitos, com atendimentos voltados tanto para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho quanto para quem deseja empreender. Entre os serviços estão as linhas de microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP), da Receita Federal, do Procon, do CRAS e do Cadastro Único (CadÚnico), além de consultorias para empreendedores em parceria com o Sebrae, ações do Fundo Social, cursos gratuitos do Qualifica SP e atendimento do Programa Empreendedor Artesão. Na área da saúde, serão disponibilizadas vacinas contra gripe, febre amarela e sarampo, além de testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis, distribuição de autotestes de HIV e orientações sobre prevenção.

Não é necessário realizar agendamento prévio para participar. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada, das 8h às 13h, e os candidatos serão chamados para a triagem de perfil conforme a sequência de atendimento. O atendimento ocorrerá das 8h às 17h.

Para participar, os candidatos deverão apresentar CPF, documento oficial com foto, Carteira de Trabalho (física ou digital) e, se possível, currículo atualizado.

Serviço

Feirão do Emprego e Serviços do PAT em Ferraz de Vasconcelos

Data: 30 de julho de 2026 (quinta-feira)

Distribuição de senhas: das 8h às 13h

Atendimento: das 8h às 17h

Local: Centro de Integração da Cidadania (CIC)

Endereço: Avenida Governador Jânio Quadros, 967 – Parque São Francisco – Ferraz de Vasconcelos/SP

Documentos necessários: CPF, documento oficial com foto, Carteira de Trabalho (física ou digital) e, se possível, currículo atualizado.