Feiras do 'Mega Natal Artesanal' oferecem opções de presentes

Sucesso na primeira semana de realização, a 5ª edição do “Mega Natal Artesanal”, iniciada na sexta-feira da última semana (06/12), está disponibilizando milhares de artigos e materiais que podem ser utilizados como presentes para o período de festas. Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias Municipais de Cultura, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Assistência e Desenvolvimento Social, a ação está sendo realizada em três pontos diferentes da cidade, dando mais opções aos munícipes para a aquisição de objetos pertencentes à cultura popular.

A exposição está acontecendo no prédio do antigo Restaurante Popular (rua Dr. Felício de Camargo, 622 - Centro) de segunda a sábado, das 10 às 19 horas; no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 - Centro) de segunda a sábado das 10 às 20 horas; e no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nos próximos dois domingos (15 e 22/12), das 9 às 17 horas.

Quem for a qualquer um dos três locais terá um “prato cheio” de produtos artesanais, incluindo roupinhas para pets, vestuários kids ou em crochê, jogos de banheiro e de cozinha, tapetes, arranjos florais, bichos amigurumis, porta utilidades, bijuterias, quadros, bolsas, necessaires, mochilas, laços, peças de biscuit, almofadas, bonecas, ursos, moda praia, cestos, fruteiras, sousplats, jogos educativos, filtros dos sonhos, personagens em feltro, peças oriundas de materiais reciclados, panos de prato, água para lençóis, velas aromáticas, kits para bebês, entre outros.

Entre as técnicas empregadas na produção das peças estão crochê, amigurumis, pintura, bordado, entrelaçamento, costura criativa, macramê, decoupage, modelagem, marcenaria, físico, patchwork, sublimação, pontilhismo, mosaico, papietagem, entre outras.

A iniciativa neste ano conta com 140 artesãos parceiros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e se estenderá até 23 de dezembro (segunda-feira). Ela também traz a Oficina de Origâmi, que acontecerá até o último dia de feira, das 14 às 16 horas, nos polos Glicério Boulevard e antigo Restaurante Popular. A ação tem como público-alvo crianças e adultos que desejam aprender a como elaborar uma peça de papel fortemente ligada à cultura japonesa.

O “Mega Natal Artesanal” conta ainda com apoio da Suzano S/A, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Glicério Boulevard.

O coordenador de Relacionamento Social da Suzano S/A, Adriano Martins, enalteceu o evento e a relação da iniciativa com a empresa. “Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Por isso, apoiar o projeto e todas as suas iniciativas é uma forma de demonstrar o compromisso da empresa com a valorização e fortalecimento do artesanato e artesãos, que desempenham um papel muito importante na economia local. O 5º ‘Mega Natal Artesanal’ é uma grande oportunidade, tanto para quem busca opções únicas de presentes, quanto para os artesãos que terão mais possibilidades para comercializar seus produtos no fim do ano”, destacou Martins.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, lembrou que a aderência à feira por parte da população contribuirá com a economia local e na divulgação do artesanato municipal. “É uma forma de movimentar a economia da nossa cidade, pois estamos falando de profissionais locais muito criativos e que vendem esses materiais com riqueza de detalhes. Há diversas peças produzidas em alusão ao fim de ano e os munícipes podem aproveitar para adquirir artigos e presentear familiares e amigos”, declarou o chefe da pasta.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi convidou a população para participar das feiras. “O Mega Natal Artesanal é um dos símbolos deste período de final de ano da nossa cidade e uma grande oportunidade para aprender mais sobre a produção desses materiais. A ação acontece em três locais para facilitar o acesso de todos e temos certeza de que até o dia 23 muita gente vai passar por esses pontos”, finalizou.