Ferraz amplia transporte sanitário com entrega de novas vans e reforço na frota da Saúde

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou a entrega de quatro novas vans que passam a integrar a frota do transporte sanitário do município. Os veículos já estão liberados para uso e irão reforçar o atendimento à população, garantindo mais conforto, segurança e agilidade no deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos médicos.

Com a ampliação, o município passa a contar com oito vans locadas voltadas ao transporte sanitário, fortalecendo a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, especialmente para pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo, como aqueles em tratamento oncológico.

As vans locadas foram viabilizados por meio de emendas impositivas destinadas por vereadores. E, por meio do programa de Média e Alta Complexidade, o município recebeu repasses do Ministério da Saúde, voltados ao transporte de pacientes em tratamento de câncer.

Além das novas vans, a Prefeitura também adquiriu três veículos modelo Fiat Argo, que atualmente estão em fase de regularização documental e emplacamento para posterior liberação e utilização nos serviços da Saúde. O município também recebeu uma nova ambulância, ampliando ainda mais a estrutura de atendimento e transporte de pacientes.

O secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, destacou que o investimento representa um avanço importante para a assistência prestada à população.

“A ampliação da frota fortalece o transporte sanitário e garante mais dignidade aos pacientes que dependem desse serviço diariamente. É um reforço essencial, principalmente para aqueles que realizam tratamentos contínuos, como os oncológicos, e precisam desse suporte para manter seus cuidados de saúde”, destacou o secretário.

A administração municipal reforça que a iniciativa contou com o apoio dos vereadores, por meio da destinação de recursos, fortalecendo as políticas públicas de saúde e ampliando o acesso da população aos serviços essenciais.

Com o reforço da frota, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na melhoria da mobilidade em saúde, oferecendo mais estrutura, acolhimento e eficiência no atendimento aos munícipes.