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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Cidades

Trabalho agrícola: papel fundamental no crescimento econômico da cidade

Além de preservar a memória da imigração, o Bunkyo continua sendo um dos principais polos culturais da cidade

18 junho 2026 - 13h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Produção agrícola foi importante. Suzano já foi conhecida pela Festa do Morango e pela Festa das FloresProdução agrícola foi importante. Suzano já foi conhecida pela Festa do Morango e pela Festa das Flores - (Foto: Divulgação/Museu da Imigração Japonesa)

O trabalho agrícola teve papel fundamental no crescimento econômico local, com destaque para o cultivo de hortaliças e morangos. “Suzano já foi conhecida pela Festa do Morango e pela Festa das Flores. Meu avô participou da primeira edição, ainda na década de 1950”, relembra Reinaldo Katsumata.


Além de preservar a memória da imigração, o Bunkyo continua sendo um dos principais polos culturais da cidade. Apenas neste ano, a entidade reuniu mais de 1,4 mil pessoas durante a 72ª edição do Undokai, tradicional gincana esportiva japonesa. O Festival do Yakisoba atraiu cerca de 4 mil visitantes e o Campeonato de Sumô da Nova Central recebeu aproximadamente 400 participantes.


A associação também tem ampliado sua atenção para novas áreas. Entre os projetos recentes está a criação do Bunkyo Sustentável, coordenado pela ex-primeira-dama, Larissa Ashiuchi, com ações voltadas à educação ambiental, reciclagem e jardinagem.


Para Katsumata, a longevidade da entidade demonstra a capacidade da comunidade japonesa de preservar suas raízes sem deixar de contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira. “Nosso objetivo sempre foi manter viva a cultura japonesa, mas também compartilhar esses valores com toda a comunidade. O Bunkyo é um espaço de integração, amizade e preservação da história”, afirma.


Às vésperas dos 118 anos da imigração japonesa no Brasil, a trajetória do Bunkyo Suzano conta a história de milhares de famílias que transformaram a cidade em um dos principais símbolos da presença nipo-brasileira do Alto Tietê.

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