Santa Isabel celebra Padroeira com programação até 4 de julho

O município de Santa Isabel contará com a tradicional Novena e Festa em honra a Isabel de Aragão, a Padroeira do município. A partir de 25 de junho, a Paróquia Santa Isabel reúne em uma programação religiosa, cultural e comunitária, missas com diversos padres da região, procissão e atividades abertas ao público.



De 25 a 3 de julho, sempre às 19 horas, a novena na Igreja Matriz relembra a história de Isabel, com missas presididas pelos padres: Paulo Júnior (25); Pe. Jorge Braz (26); Pe. Celso Lucas (27); Pe. Alisson (28); Pe. Vinícius Jacinto (29); Pe. Vanderlei Malachias (30); Pe. Tiago Cosmo (1º); Pe. Odilon (2) e Pe. Edison Oliveira (3), respectivamente. Durante o período, a cantina contará com a venda de salgados e refrigerantes logo após as missas.



Para o pároco, Padre José Eduardo, "o evento é um patrimônio de fé e cultura da cidade. Ao celebrarmos seus 214 anos, renovamos nossa gratidão pela história construída por tantas gerações", destaca.



No sábado, 4 de julho, dia da padroeira, a Paróquia promove a tradicional procissão. Com início na Igreja Matriz às 16 horas, a comunidade percorrerá as ruas do Centro, contando com fiéis vestidos de personagens marcantes: São jovens e adultos que dão vida a anjos, camponeses, príncipe, princesa, rei e rainha. Logo em seguida, a missa presidida pelo pároco José Eduardo encerra a celebração religiosa e dá início à noite de festas.