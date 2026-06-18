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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Polícia

Homem é preso após agredir companheira e arremessar celular na rua em Guararema

Suspeito chegou em casa gritando e acusando a mulher de traição

18 junho 2026 - 11h06Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem é preso após agredir companheira e arremessar celular na rua em GuararemaHomem é preso após agredir companheira e arremessar celular na rua em Guararema - (Foto: Arquivo DS)

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (17) após agredir a companheira e arremessar o celular dela em via pública, no bairro Vale dos Eucaliptos, em Guararema. Segundo a polícia, a mulher relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, gritando e a ofendendo verbalmente. Ainda de acordo com a vítima, ele queria verificar o celular dela por suspeitar de uma traição.

Durante a abordagem, os policiais informaram que o homem permaneceu agitado e exaltado. Conforme registrado pela equipe, ele afirmava que não seria preso e dizia que seria melhor morrer, pois acreditava ter sido traído pela companheira. Os agentes também relataram que o suspeito demonstrava intenção de fuga, tentando deixar o local e alegando que não iria para a delegacia.

As apurações indicaram que o homem desferiu socos e chutes contra a vítima, causando lesões na mão e na perna esquerda. A mulher também relatou que ele tomou seu celular e o danificou ao arremessá-lo na rua.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica.

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