Homem é preso após agredir companheira e arremessar celular na rua em Guararema

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (17) após agredir a companheira e arremessar o celular dela em via pública, no bairro Vale dos Eucaliptos, em Guararema. Segundo a polícia, a mulher relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, gritando e a ofendendo verbalmente. Ainda de acordo com a vítima, ele queria verificar o celular dela por suspeitar de uma traição.

Durante a abordagem, os policiais informaram que o homem permaneceu agitado e exaltado. Conforme registrado pela equipe, ele afirmava que não seria preso e dizia que seria melhor morrer, pois acreditava ter sido traído pela companheira. Os agentes também relataram que o suspeito demonstrava intenção de fuga, tentando deixar o local e alegando que não iria para a delegacia.

As apurações indicaram que o homem desferiu socos e chutes contra a vítima, causando lesões na mão e na perna esquerda. A mulher também relatou que ele tomou seu celular e o danificou ao arremessá-lo na rua.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica.