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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Transporte

Ferraz de Vasconcelos institui transporte público gratuito aos domingos e feriados

Nova legislação garante tarifa zero nos ônibus municipais, amplia o acesso à mobilidade urbana, fortalece a inclusão social e impulsiona a economia local

03 julho 2026 - 13h30Por de Ferraz
Ferraz de Vasconcelos institui transporte público gratuito aos domingos e feriadosFerraz de Vasconcelos institui transporte público gratuito aos domingos e feriados - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos instituiu a gratuidade no transporte público coletivo urbano municipal aos domingos e feriados, garantindo que todos os usuários possam utilizar os ônibus municipais sem o pagamento de tarifa nesses dias. 

A gratuidade é válida exclusivamente para as linhas do transporte coletivo urbano municipal, não se aplicando aos serviços de transporte intermunicipal ou a outros modais de transporte. O benefício será oferecido nas 13 linhas municipais, que circularão normalmente aos domingos e feriados com catraca livre, permitindo o embarque dos passageiros sem a cobrança da tarifa.

Atualmente, Ferraz de Vasconcelos conta com uma frota de 48 ônibus destinados ao transporte coletivo urbano. Desse total, 44 veículos estão em operação ativa, atendendo diariamente as 13 linhas municipais e garantindo o deslocamento da população entre diferentes regiões da cidade. Outros 4 ônibus permanecem como reserva técnica, assegurando a continuidade do serviço em casos de manutenção preventiva, substituições emergenciais ou necessidade de reforço operacional.

O sistema municipal também vem passando por um processo contínuo de modernização. Hoje, 36 ônibus da frota oferecem Wi-Fi gratuito, ar-condicionado, acessibilidade por meio de rampas de acesso e tecnologia Euro 5/6, considerada mais eficiente na redução da emissão de poluentes e dos impactos ambientais, proporcionando mais conforto, segurança e sustentabilidade aos usuários.

Agora, o ferrazense poderá visitar a família, passear com as crianças, participar de atividades de lazer, prestigiar eventos culturais, frequentar espaços públicos e aproveitar tudo o que a cidade oferece aos domingos e feriados sem se preocupar com o valor da passagem. A iniciativa amplia o direito de ir e vir e garante mais oportunidades de convivência, lazer e acesso aos serviços públicos.

A iniciativa também contribui para fortalecer a economia local. Ao facilitar a circulação de pessoas, a expectativa é estimular o comércio, as feiras, os espaços de convivência e os eventos realizados aos domingos e feriados, incentivando o consumo e movimentando diversos setores da cidade.

Outro benefício da medida é o incentivo ao uso do transporte coletivo, reduzindo a dependência do veículo particular e contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente, sustentável e acessível, além da diminuição da emissão de poluentes e dos impactos ambientais.

Esta implantação da gratuidade foi precedida por estudos técnicos, financeiros e jurídicos que atestaram a viabilidade da medida. As análises demonstraram que o município possui capacidade financeira para manter o programa, preservando o equilíbrio das contas públicas e observando os princípios da responsabilidade fiscal.

A nova legislação também está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, promovendo a democratização do acesso ao transporte público e ampliando as oportunidades de deslocamento para toda a população.

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