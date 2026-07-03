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Jornal Diário de Suzano - 03/07/2026
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Cidades

Rodrigo Ashiuchi participa da abertura da 67ª Expo Agrícola de Lins

Evento promovido pela ABCEL reúne produtores, lideranças e representantes da comunidade nipo-brasileira em um dos encontros mais tradicionais da região

03 julho 2026 - 14h07Por da Reportagem Local
Evento reúne produtores, lideranças e representantes Evento reúne produtores, lideranças e representantes - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

Rodrigo Ashiuchi, que foi prefeito de Suzano (2017-2024) e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo (2025-2026), participou nesta sexta-feira (03/07) da abertura oficial da 67ª Expo Agrícola da Região de Lins, realizada pela Associação Beneficente Cultural e Esportiva de Lins (ABCEL). O evento, considerado um dos mais tradicionais do noroeste paulista, reúne produtores rurais, entidades, autoridades e representantes da comunidade nipo-brasileira para celebrar a força da agricultura e valorizar o trabalho desenvolvido no campo.

Durante a cerimônia, Ashiuchi ressaltou a importância da atividade agrícola para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo, lembrando que a agricultura está diretamente ligada à história da imigração japonesa e ao crescimento de diversos municípios paulistas. “A agricultura faz parte da identidade da nossa comunidade e da história de milhares de famílias que ajudaram a construir o Estado de São Paulo. Valorizar o produtor rural é reconhecer o esforço de quem trabalha diariamente para produzir alimentos, gerar empregos e movimentar a economia”, destacou.

O ex-prefeito também relembrou as ações desenvolvidas durante seus dois mandatos à frente da Prefeitura de Suzano para fortalecer a agricultura familiar. Entre elas, citou a conquista de equipamentos e maquinários agrícolas, além da ampliação de programas voltados ao incentivo da produção rural e ao apoio aos agricultores do município.

A abertura da Expo Agrícola contou com a presença do presidente da ABCEL, Massamitu Masuda; do ex-deputado federal Walter Ihoshi; do presidente da Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas do Japão Gaimusho Kenshusei, Fábio Maeda; do vereador Hideto Honda, de Araçatuba; e do diretor regional Noroeste do Bunkyo São Paulo, Shiniti Yasunaga, entre outras lideranças da região.

Para Ashiuchi, iniciativas como a Expo Agrícola fortalecem o setor produtivo e mantêm viva a tradição da comunidade nipo-brasileira. “A ABCEL está de parabéns por preservar essa história centenária e criar um espaço de valorização da agricultura, da cultura e das pessoas que fazem a diferença no desenvolvimento das nossas cidades”, concluiu.

Realizada pela ABCEL, que neste ano celebra seu centenário, a Expo Agrícola chega à 67ª edição consolidada como um importante espaço de integração entre produtores, agrônomos, expositores e a comunidade, promovendo conhecimento, inovação e valorização do agronegócio regional.

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