CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 4 e 5 de julho

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (04) e domingo (05), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (04)

Linha 12-Safira

* Das 23h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Tatuapé. A alteração é necessária para carga de materiais.



Domingo (05)

Linha 10-Turquesa

* Do início da operação às 15h30 e das 19h30 até o fim da operação, os trens em ambos os sentidos circulam pela plataforma 2 na Estação Capuava, para remanejamento de cabos de rede aérea.



Linha 11-Coral

* Das 8h às 20h, os passageiros em ambos os sentidos devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Jundiapeba e Bráz Cubas. No trecho, haverá substituição de dormentes na via permanente.



* Das 8h às 17h, o embarque e o desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 2 na Estação Antônio Gianetti Neto para instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na cobertura da plataforma da estação.



Linha 12-Safira

* Entre 4h e 6h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Tatuapé. A alteração é necessária para carga de materiais.



* Das 9h às 16h, o embarque e o desembarque dos trens em ambos os sentidos ocorrerão pela plataforma 2 na Estação Tatuapé para inspeção da rede aérea da estação.



Expresso Aeroporto

* Entre 05h e16h, o intervalo do Expresso Aeroporto será de 1h devido às obras nas linhas 11-Coral e 12-Safira.



Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.