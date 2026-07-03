Professora da UMC leva propostas do Alto Tietê à conferência da ONU

O Alto Tietê está sendo representado na 1ª Conferência Nacional dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Brasília-DF e concebida para organizar e enviar ao Governo Federal uma série de diretrizes para políticas públicas de desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades e fortalecimento da participação social. Uma das delegadas da região no evento é a Profa. Dra. Tatiana Mello, coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que levou as propostas debatidas e definidas durante a etapa municipal da Conferência.

Realizada em 23 de abril na UMC e coordenada por Tatiana, a Conferência Municipal ODS de Mogi das Cruzes decidiu três propostas para levar ao evento nacional. A primeira é referente ao Eixo 2 das ODS - Sustentabilidade Ambiental, e estimula a responsabilidade das cadeias produtivas locais sobre resíduos orgânicos, visando contribuir com a redução de impactos ambientais, emissões e custos, além de fortalecer a economia circular e a segurança alimentar.

A proposta seguinte está ligada ao Eixo 4 - Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável, com o plano de instalar postes e placas solares em indústrias e bairros periféricos, incluindo residências do programa Minha Casa Minha Vida, com uso de tecnologias desenvolvidas por universidades em parceria com o poder público e a iniciativa privada. O intuito é melhorar a segurança pública, gerar trabalho, promover o consumo responsável e agir para atenuar as mudanças climáticas.

Por fim, a terceira proposta é orientada pelo Eixo 5 das ODS - Governança Participativa, focada na Educação. Os objetivos são fomentar ações de letramento na Educação básica tanto na rede pública quanto na privada, valendo-se de parcerias entre universidades e escolas, e estimular a capacitação continuada de professores, fortalecendo assim o conhecimento cívico e a participação cidadã.

Essas propostas foram levadas pela professora e coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação da UMC para 1ª Conferência Nacional dos ODS, e serão novamente discutidas como parte da construção das diretrizes nacionais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil: “A participação da UMC na construção das diretrizes nacionais reforça mais uma vez seu protagonismo no desenvolvimento da região”, declarou Tatiana.

Os debates sobre as propostas acontecem nos dias 1º e 2 de julho, com a organização dos delegados em 15 Grupos de Trabalho (GTs), para sistematizar o material. Uma plenária final, no último dia do evento, vai oficializar os resultados para serem encaminhados ao Governo Federal.

Conferência Municipal ODS de Mogi das Cruzes

Realizada entre março e abril na UMC, a etapa municipal da Conferência Nacional dos ODS reuniu 251 pessoas em atividades presencial e deliberativa, com representantes da sociedade civil, docentes, graduandos e pesquisadores de diferentes instituições, para definir as proposições que seriam levadas ao evento nacional, que ocorre em Brasília. As três propostas selecionadas foram apresentadas na Conferência Municipal ODS, ocorrida em 23 de abril, no Teatro “Manoel Bezerra de Lima”, na universidade.

“Com essas propostas, a UMC contribui ativamente no desafio de alcançarmos as metas estipuladas pela ONU, colocando a universidade como importante ator ao articular ensino, pesquisa e extensão universitária à construção participativa de propostas para políticas públicas ligadas à realidade regional”, avaliou a coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação da UMC.