39ª Festa da Cerejeira terá transmissão de Brasil x Noruega em telão neste domingo

Além de celebrar a tradição e a cultura japonesa, a 39ª Festa da Cerejeira, promovida pelo Bunkyo Suzano, também será palco para a torcida brasileira. Neste domingo (05/07), às 17 horas, o público poderá acompanhar em telão a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.



Realizada neste sábado e domingo (04 e 05/07), a partir das 10 horas, na sede do Bunkyo Suzano (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano), a festa espera receber mais de 30 mil visitantes durante os dois dias de programação. O evento é uma oportunidade para que famílias e visitantes possam aproveitar as atrações culturais e, ao mesmo tempo, viver a emoção do futebol em um ambiente de confraternização.



Reconhecida como uma das principais festas culturais da região, a Festa da Cerejeira integra o calendário oficial de eventos do município de Suzano e o Calendário Turístico do Estado de São Paulo, contando também com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A realização envolve mais de 300 voluntários, responsáveis por preparar cada detalhe da estrutura e da programação.



Ao longo do fim de semana, o público poderá prestigiar apresentações de dança, música, artes marciais, taissô, taiko, karaokê e capoeira, além do tradicional concurso Miss Cerejeira 2026 e da coroação da nova representante da festa. No domingo, a programação também contará com a premiação da 14ª Exposição Brasileira de Juvenis de Nishikigoi, uma das atrações mais tradicionais do evento.



A gastronomia oriental segue como um dos grandes destaques da festa. Entre as opções está o tradicional yakisoba da Festa da Cerejeira, reconhecido em 2025 como o primeiro patrimônio imaterial do município de Suzano e preparado com mais de duas toneladas de macarrão durante o evento. O cardápio ainda reúne diversas especialidades da culinária japonesa e oriental, além das tradicionais coxinhas artesanais produzidas pelo Haha no Kai, departamento de mães do Bunkyo Suzano.



O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou que a proposta é proporcionar um fim de semana completo para toda a família. “Além de toda a programação cultural que preparamos com muito carinho, neste ano teremos a alegria de reunir os visitantes para torcer pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Queremos que a Festa da Cerejeira seja um espaço de integração, onde tradição, cultura, gastronomia e esporte possam ser vividos juntos. Esperamos toda a população para celebrar conosco mais esta grande edição da festa”, afirmou.