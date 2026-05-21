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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Cidades

Santa Missa das 1 mil rosas começa em Suzano

Celebração acontece entre os dias 22 e 23 de maio com missa solene e festa social

21 maio 2026 - 14h48Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A Paróquia Santa Rita de Cássia vai dar início à A Paróquia Santa Rita de Cássia vai dar início à "Santa Missa das 1 mil rosas" nesta sexta-feira (22) - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Paróquia Santa Rita de Cássia vai dar início à "Santa Missa das 1 mil rosas" nesta sexta-feira (22), na Rua José Rodrigues Júnior, número 280, bairro Jardim Gardênia Azul, em Suzano. A celebração comemora a santa das causas impossíveis e se estende até o domingo (24).


O evento terá início às 19 horas com procissão luminosa pelas ruas. Já na igreja, terá uma missa solene que se inicia com a entrada da réplica do corpo incorrupto de Santa Rita.

Segundo o padre Luiz Hidalgo, da Paróquia Santa Rita de Cássia, serão entregues 1 mil rosas e fitas para os participantes como lembrancinhas da missa. "Será uma ocasião de muita fé e muita devoção. Um momento para aproveitar para pedir as graças necessárias por intercessão da santa das causas impossíveis", disse.

Após a cerimônia, haverá festa social com música, comidas e bebidas. A programação inclui shows ao vivo, com participação da cantora Claudia Oliveira, na sexta-feira às 21h; o cantor Anderson Lyns, no sábado às 20h; e a dupla Nyu & Santiago, no domingo às 20h.

O evento inclui ainda um almoço especial no domingo, às 11h30, com sobremesas diversas.