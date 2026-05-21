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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Cidades

Prefeito acompanha início dos trabalhos de pavimentação no Parque Heroísmo

Intervenções começaram um dia após a assinatura da ordem de serviço e vão contemplar quatro vias do bairro

20 maio 2026 - 18h42Por De Suzano
primeira etapa prevê implantação das galerias de drenagem primeira etapa prevê implantação das galerias de drenagem - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O prefeito Pedro Ishi acompanhou, nesta quarta-feira (20/05), o início das obras de pavimentação no Parque Heroísmo, bairro do distrito de Palmeiras, um dia após a assinatura da ordem de serviço. As intervenções contemplarão quatro vias e têm previsão de conclusão para daqui a seis meses.

Também estiveram presentes o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira; o diretor da pasta, Hamilton Peixoto; o vereador Rogério Castillo; e representantes da empresa Oestevalle, responsável pela execução dos serviços.

Estão sendo contempladas as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez. Na primeira etapa, iniciada nesta quarta, estão sendo executadas as galerias de drenagem pluvial, responsáveis por acomodar as tubulações do sistema. Na sequência, serão realizados os serviços de implantação de guias e sarjetas, preparação do solo e, posteriormente, a aplicação da camada asfáltica.

A obra conta com investimento total de R$ 3.430.126,00, viabilizado ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal David Soares, no valor de R$ 3 milhões, além de aporte do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 430.126,00.

Samuel Oliveira destacou a relevância da intervenção para a infraestrutura urbana da região. “Estamos iniciando uma obra muito aguardada pela população do Parque Heroísmo, que vai proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores. É um trabalho completo, com drenagem, preparação adequada do solo, pavimentação e Iluminação”, afirmou o secretário.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a ação integra um amplo conjunto de investimentos voltados à mobilidade urbana. “Essa pavimentação faz parte de um grande pacote de melhorias que estamos promovendo em Palmeiras e em outras regiões da cidade. Nosso compromisso é seguir avançando com obras estruturantes que atendam às demandas da população e contribuam para o desenvolvimento de Suzano”, declarou.

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