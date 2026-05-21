Concessão das linhas 11, 12 e 13 entra em nova etapa com prática operacional supervisionada

A concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário metropolitano de São Paulo avança para uma nova fase a partir desta quinta-feira (21). De acordo com o contrato de concessão, há o início da chamada prática operacional supervisionada. Nesta etapa, a concessionária Trívia passa a atuar diretamente na operação de trens e estações, iniciando a transição operacional das linhas, ainda sob responsabilidade da CPTM.

Essa fase integra o período pré-operacional previsto em contrato e marca o início da transição operacional, ao longo de 60 dias. Durante esse intervalo, a operação segue sendo formalmente responsabilidade da companhia estatal, enquanto a concessionária assume progressivamente atividades operacionais e de gestão, com acompanhamento técnico.

A partir de 21 de julho, a concessão entra em uma nova etapa, com a assunção integral, pela Trívia, das responsabilidades pela operação, manutenção e gestão das linhas, conforme previsto no contrato. A CPTM ainda manterá funcionários de seu quadro atuando nas linhas, com ressarcimento financeiro feito pela concessionária.

O novo ciclo prevê, ao longo de 25 anos, R$ 14,3 bilhões em investimentos em infraestrutura, ampliação da rede, reformas e novas integrações. O projeto inclui mais de 22 quilômetros de expansão, implantação de oito novas estações e modernização de sistemas ferroviários, com potencial de aumento da capacidade em até 238%.

As três linhas somam atualmente cerca de 102 quilômetros de extensão e devem transportar aproximadamente 1,3 milhão de passageiros por dia útil até 2040. Estão previstas reconstruções de estações como Jundiapeba, Mogi das Cruzes, Estudantes e Itaquaquecetuba, além da ampliação de unidades como Brás, Guaianases e Braz Cubas e melhorias em toda a infraestrutura operacional.

Parte das intervenções já está em andamento, com obras e adequações em curso em 23 das 29 estações existentes, com foco em acessibilidade, segurança, iluminação e preparação para a nova fase operacional.