Ônibus com cerca de 20 trabalhadores pega fogo em Poá

Um ônibus pegou fogo na manhã desta quinta-feira (21), na avenida Dr. João Rensi Neto, altura do número 1212, na Vila Jaú, em Poá. O chamado foi registrado por volta das 7h e uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local, não houve vítimas.

Informações iniciais dizem que cerca de 20 trabalhadores estavam no veículo no momento do incêndio. Eles seguiam para uma obra na região do Rodoanel.

Segundo a Prefeitura, o motorista percebeu fumaça na região do câmbio e retirou rapidamente os passageiros do veículo. A Defesa Civil isolou a área e a Secretaria de Transportes de Poá auxilia na organização do trânsito. Apenas a faixa da pista onde o veículo permanece está interditada, sem impacto no fluxo da via.

A SPMar, concessionária responsável pelo ônibus, informou que o ônibus estava à serviço da empresa Matéria Engenharia quando o incêncio aconteceu. A Concessionária afirmou que acompanha o caso e prestará os devidos suportes.

O local aguarda perícia da Polícia Civil. A remoção do veículo será realizada após liberação das autoridades.