Festa do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano sorteia 101 prêmios, entre eles uma moto 0km

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realizou no domingo (27/4) a 12ª edição da Festa do Trabalhador, que recebeu grande público no Clube do Sindicato, localizado no Jardim Samambaia. O tradicional Sorteio foi concorrido e teve 101 prêmios, entre eles uma moto zero km. O prefeito Pedro Ishi, o vice Said Raful, o ex-prefeito e atual secretário de Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, prestigiaram o evento, ao lado do secretário municipal de Esportes, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e do vereador Max do Futebol.

O presidente do Sindicato, Pedro Benites, fez um balanço positivo do evento: “A festa foi bem organizada e as famílias que compareceram tiveram um dia de muito lazer, sol e diversão, fora o sorteio, que foi muito concorrido. Temos um compromisso histórico com os trabalhadores e também com a comunidade, afinal o sindicato completará 34 anos de fundação em julho deste ano”, disse.

O domingo foi quente e animou crianças, jovens e adultos. Todos se divertiram com pipoca, pastel e refrigerante. Na área externa, as pessoas fizeram churrasco, jogaram futebol e aproveitaram as piscinas adulta e infantil. Foram oferecidos gratuitamente testes de visão e massagem terapêutica. Uma equipe de segurança e uma ambulância da Prefeitura de Suzano permaneceram de plantão durante toda a festa, mas não houve ocorrências.

Também compareceram à festa o presidente do Sindicato da Construção Civil de Suzano e região, Josemar Bernardes André; o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Adilson Sapão; o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Manoel do Cavaco, e o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Tadeu Morais.