Festa Sertaneja chega à 8ª edição com shows e costela de chão em Suzano

Suzano vai receber a 8ª edição da Festa Sertaneja, entre os dias 11 e 13 de julho (sexta-feira, sábado e domingo), no Jardim São Bernardino. O evento, que já se consolidou como um dos mais tradicionais da cidade, será realizado na Igreja Matriz São Judas Tadeu, localizada na rua Mário Candelária, em frente à Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães. A programação inclui apresentações musicais, danças, barracas de comidas e bebidas, atividades recreativas e o tradicional churrasco de costela de chão.

A abertura oficial será na próxima sexta-feira (11/07), às 17 horas, com a Santa Missa, seguida pelo show do cantor Lucas Miranda. No sábado (12/07), a partir das 16h30, o público poderá acompanhar mais uma Missa, apresentações de dança e os shows de Jhoni Lua e Cláudia Oliveira.

O encerramento da festa vai ocorrer no domingo (13/07), com destaque para o churrasco de costela de chão, servido das 11 às 14 horas. Os convites antecipados custam R$ 50, com bebidas à parte, e podem ser adquiridos pelo telefone (11) 95359-0531. Às 17 horas haverá a Santa Missa, a ser celebrada pelo padre Antônio Maria, seguida de apresentações culturais e shows com as duplas Marcos e Bueno e João Gustavo e Alan. A noite termina com sorteio de prêmios.

Durante os três dias de evento, o público também poderá aproveitar barracas de comidas típicas, parquinho para as crianças, bingo e diversas atrações abertas à comunidade. A entrada é gratuita e o ambiente será preparado para receber moradores da cidade e visitantes em um clima familiar e acolhedor.

A 8ª Festa Sertaneja destaca a importância da valorização das tradições religiosas e culturais em Suzano, mantendo viva a identidade da comunidade local. Mais do que um evento festivo, a iniciativa promove momentos de fé, celebração e convivência, reunindo diferentes gerações em torno da música, da gastronomia típica e das manifestações artísticas que fazem parte da história da região. Ao proporcionar lazer gratuito, incentivar a participação popular e fortalecer os laços comunitários, o evento também se consolida como um espaço de integração social e de resgate das raízes sertanejas que marcam a memória afetiva de muitas famílias suzanenses.

Para o organizador da festa e líder religioso da comunidade, padre Álvaro do Nascimento, a celebração carrega um valor afetivo e espiritual que toca a todos. “A Festa Sertaneja é muito mais do que uma celebração: é um momento de reencontro com a nossa fé, nossas raízes e com as pessoas que fazem parte da nossa história. É gratificante ver a comunidade reunida, celebrando com alegria, devoção e partilha”, destacou.