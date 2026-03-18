Fiscalização desfaz estrutura sobreposta ao rio Guaió utilizada para descarte inadequado

O Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) realizou mais uma ação de preservação ambiental nesta quarta-feira (18/03) ao promover o desfazimento de uma estrutura sobreposta ao rio Guaió que era utilizada para descarte inadequado de resíduos no município de Ferraz de Vasconcelos, a partir de um acesso de caminhões pela estrada dos Fernandes, em Suzano.

Os órgãos municipais e estaduais envolvidos no trabalho cumpriram uma determinação do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que exigiu a demolição de uma ponte que havia sido construída de maneira ilegal em cima de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Por parte da Prefeitura de Suzano, foram mobilizados o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; a diretora de Controle e Fiscalização Ambiental, Solange Wuo; e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; além de integrantes do Departamento de Fiscalização de Posturas.

A ação foi acompanhada por uma representação da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo; e por equipes da Polícia Militar Ambiental, além de integrantes da 1ª Companhia (CIA) do 32° Batalhão da Polícia Militar (BPM), com presença do comandante, o capitão André Vieira Cavallari. Ainda participou a GCM de Ferraz de Vasconcelos.

O acesso irregular que foi demolido estava provocando, conforme constatado, danos em Área de Preservação Permanente (APP), configurando mais um crime ambiental, além do próprio descarte irregular, que contaminava o local atingido até mesmo com resíduos que apresentavam risco significativo à saúde humana e ao meio ambiente.

Entre outras irregularidades comprovadas, ainda foi verificado que havia depósito de entulhos em cima da adutora da Sabesp, para facilitar o ingresso na área usada para descarte, colocando em risco a própria tubulação da companhia.

A atuação conjunta que possibilitou a interrupção da movimentação ilegal verificada neste local, que abrangia os dois município, garantiu solução para um problema que começou a surgir há mais de uma década.

O secretário André Chiang destacou a importância da ação para Suzano, Ferraz e região. “Não podemos permitir que construções irregulares e o descarte inadequado de resíduos continuem colocando em risco os nossos recursos naturais e a segurança da população. Agradeço a todos os envolvidos e seguiremos firmes na fiscalização para coibir esse tipo de crime. Nosso trabalho destinado à preservação ambiental vem se tornando referência em nível nacional justamente pela nossa atuação firme, em parceria com o Estado”, declarou o chefe da pasta.

A população pode colaborar para evitar as ações de degradação ambiental em Suzano ao denunciar construções irregulares pelo telefone da Ouvidoria Municipal, 0800-774-2007, ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.