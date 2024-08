Fiscalização interdita adega irregular após denúncia de perturbação do sossego

Um estabelecimento irregular foi interditado no distrito de Palmeiras, em Suzano. A ação ocorreu no domingo (4). A Guarda Civil Municipal (GCM) prestou apoio ao Departamento de Fiscalização de Posturas na ocorrência.

Horas antes, a corporação havia recebido uma denúncia sobre perturbação de sossego e o fechamento de uma via pública para festas clandestinas, nas proximidades do comércio que foi posteriormente interditado. O trabalho foi realizado pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

A ação teve início por volta das 16 horas, quando a equipe da Romu foi solicitada a prestar suporte aos fiscais que iriam verificar uma adega suspeita de irregularidades, localizada na rua Tadeu Marcelo da Silva, no Parque Buenos Aires.

No local, foi constatada a falta de documentação necessária para o funcionamento, além da ausência de nota fiscal referente à compra de 334 maços de cigarros. Como medida, o estabelecimento teve suas atividades paralisadas e foi interditado. Além disso, os itens sem nota fiscal foram apreendidos.

O proprietário foi comunicado que, para o comércio voltar a funcionar, será necessário regularizar toda a documentação pendente. Só após isso o local poderá ser reaberto.

Horas antes do fechamento da adega, a GCM havia recebido uma denúncia de perturbação de sossego, informando sobre eventos clandestinos e o fechamento de via pública. Os eventos ocorriam na mesma rua do estabelecimento, com a via bloqueada por veículos, motocicletas e um grande fluxo de pessoas.

A equipe se deslocou até o endereço e, ao chegar, abordou todas as pessoas presentes, que foram orientadas sobre as infrações cometidas, referentes ao fechamento da rua e ao som alto. Por fim, a ordem foi restabelecida no local.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou a importância do trabalho da GCM na garantia da segurança dos guardas durante as operações de fiscalização. “A proteção é fundamental para que os agentes possam atuar de forma efetiva no combate a comércios irregulares. Neste caso específico, além de o estabelecimento estar funcionando de maneira irregular, identificamos um fluxo de frequentadores envolvidos em festas clandestinas, o que prejudicava o direito ao sossego dos moradores da região”, afirmou.