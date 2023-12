Fonte interativa Acqua Play será inaugurada neste domingo no Max Feffer

Pensando em uma nova opção para refrescar os visitantes nos dias de forte calor, a Prefeitura de Suzano inaugura neste domingo (10/12), às 11 horas, no Parque Municipal Max Feffer, a fonte interativa Acqua Play com sete opções de cores. O equipamento foi instalado pela Prefeitura de Suzano dentro do espaço de lazer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) próximo ao Suzano Skate Park.

A nova atração contará com 48 bicos de saída de água e uma piscina com capacidade para até 12 mil litros para alimentar o sistema. A fonte terá a capacidade de esguichar água para o alto, porém, sua força poderá ser regulada para formar um corredor de passagem aos visitantes.

Uma visita técnica foi realizada em novembro para encaminhar a entrega do equipamento. Na ocasião estiveram presentes o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a primeira-dama Larissa Ashiuchi e os secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira; e de Segurança Cidadã e chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

“O grande objetivo do Acqua Play é a recreação para proporcionar um pouco mais de descontração para crianças e adultos que visitarem nosso parque em um verão com tanto calor, como o que provavelmente vamos ter. É um ótimo equipamento que vai trazer lazer e interação para todas as idades”, destacou o secretário Oliveira.

“É uma excelente iniciativa da nossa gestão. O parque recebe muita gente, principalmente aos finais de semana, mas, no verão, com as férias escolares se aproximando, se torna o principal ponto de lazer para as crianças e jovens da nossa cidade. Essa fonte vai trazer muita alegria para os passeios em família nos dias quentes”, concluiu Ashiuchi.

A fonte se une a outras diversas opções de lazer que o Parque Max Feffer tem, como pistas de ciclismo e caminhada, quadras poliesportivas, quadra de vôlei de areia, campo de futebol, piscina, pista de skate, ginásio, academia ao ar livre, playground e salão para eventos Zumbi dos Palmares.