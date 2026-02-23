Força-tarefa do projeto 'Suzano em Ação' chega à região do Imperador

A força-tarefa organizada pela Prefeitura de Suzano para intensificar os serviços de zeladoria na cidade começou a chegar à região do Jardim Imperador a partir desta segunda-feira (23/02). Além deste bairro, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Cidade Cruzeiro do Sul e Jardim Quaresmeira estão na rota das equipes das Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos; de Transporte e Mobilidade Urbana; de Governo; e de Meio Ambiente.

As ações têm sido viabilizadas por meio do projeto “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, que já está garantindo serviços de varrição, capinação, roçagem, iluminação, pintura e limpeza de bueiros, sendo reforçados com a presença das operações “Tapa-Buraco” e “Cata-Treco”.

O trabalho focado nessa localidade já proporcionou, entre outros, serviços de boca de lobo na rua da Prata, no Jardim Monte Cristo, com o objetivo de desobstruir as estruturas de drenagem para melhorar o escoamento das águas da chuva, prevenindo alagamentos e inundações em função das fortes chuvas registradas nesta época.

As equipes ainda estiveram na Praça Wanda Benvenuti Umbriaco, no Jardim Quaresmeira, para executar os serviços de roçagem na área que fica localizada entre as ruas Maria da Conceição Oliveira e Raimundo Venâncio de Oliveira.

Paralelamente à atuação da Manutenção, a pasta do Transporte esteve nesta região para proporcionar pintura de faixa de pedestre na rua da Safira, no Jardim Monte Cristo, e melhorar as condições de tráfego da rua Benedicto de Ávila, no Jardim Suzanópolis, com a “Operação Tapa-Buraco”.

A estrutura disponível para garantir esse conjunto de atividades não só nesta região como em toda a cidade contou com mais de cem profissionais e 200 equipamentos, incluindo retroescavadeiras, caminhão caçamba, caminhão basculante e caminhão de coleta de meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que o sucesso dessa mobilização se deve ao engajamento das equipes. “Estamos reunidos nesta força-tarefa para manter a nossa cidade conservada, bem cuidada e com boas condições de circulação. Estamos nas ruas para conduzir este trabalho e contribuir para a zeladoria na cidade”, declarou Chiang.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou que a região do Imperador ganha muito com todas as ações que estão sendo desenvolvidas neste mutirão. “Estivemos nestas localidades com nossos equipamentos para reforçar a roçagem e os serviços de boca de lobo com a Manutenção, reforçando, ainda, a ‘Operação Tapa-Buraco’ com nossa equipe de Transporte”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.