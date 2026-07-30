Suzano integra reunião do Condemat+ com secretário executivo estadual de Educação

O prefeito de Suzano esteve na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e região (Condemat+), no Centro Cívico, em Mogi das Cruzes, nesta quinta-feira (30/07), para reforçar as discussões em torno das melhorias relacionadas à infraestrutura de ensino durante reunião da Câmara Técnica de Educação, em reunião que contou com a presença do secretário executivo de Estado da Educação, Vinicius Neiva.

O encontro teve participação dos prefeitos Luís Camargo (Arujá), Adriano Levorin (Santa Branca), Rodolfo Marcondes (Salesópolis), Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho (Biritiba-Mirim), Celso Florêncio (Jacareí), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos); e também dos vice-prefeitos Odvane Rodrigues da Silva (Guararema), Rogério Tarento (Itaquaquecetuba) e Evandro Toshiyuki Omura (Biritiba Mirim).

As autoridades reforçaram com o representante do governo paulista algumas demandas comuns entre os municípios, que incluíram revisão dos valores repassados pelo Estado para os convênios de merenda e de transporte escolar, além da definição de um cronograma para atendimento das solicitações registradas no Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), que contemplam obras e investimentos em infraestrutura escolar, ampliação de creches, cobertura de quadras, mobiliário, equipamentos tecnológicos e de robótica, climatização, uniformes e veículos escolares.

O diálogo estreito das cidades do Condemat+ com a pasta estadual é estratégico porque os municípios são responsáveis pela educação infantil e fundamental I, enquanto o Estado tem a incumbência de conduzir as ações relacionadas ao ensino fundamental II e ao ensino médio. Assim, o alinhamento entre as partes qualifica o atendimento aos alunos ao longo dos anos, garantindo melhorias na ida e volta para a casa e na rotina escolar, e aprimorando ainda as condições de trabalho para os profissionais da Educação.

Diante da importância das pautas, também compareceram secretários de Educação dos municípios do consórcio: Renata Priscila Magalhães, de Suzano; Maria Donizeti de Queluz Camargo, de Santa Isabel; Diego Moreira, de Poá; Claudia Romanos, de Mogi das Cruzes; Nair Ferreira, de Igaratá; Aldo Botana, de Arujá; Lilian Braga Vieira, de Mairiporã; e Rafael de Souza, de Guarulhos.

O prefeito de Suzano pontuou que a parceria do Condemat+ é fundamental para tratar com o Estado temas tão relevantes para a Educação. “Nossa intenção é proporcionar o melhor para a população do Alto Tietê. Por isso, buscamos alinhar as demandas prioritárias para a região e apresentar para o secretário executivo. Agradecemos a presença do representante do governo paulista e a atenção dada à nossa realidade”, avaliou Pedro Ishi.