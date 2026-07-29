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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Região

Rodovias são liberadas após ventania provocar queda de árvores

Foram registradas 13 ocorrências de queda de galhos e árvores sobre pistas

29 julho 2026 - 17h26Por da Reportagem Local
Equipes da concessionária agiram prontamente e liberaram as vias em poucos minutosEquipes da concessionária agiram prontamente e liberaram as vias em poucos minutos - (Foto: Marcela Gadelha/CNL)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) concluiu, na tarde desta quarta-feira (29), o atendimento às ocorrências provocadas pelas fortes rajadas de vento registradas em trechos das rodovias sob sua administração.

Ao todo, foram registradas 13 ocorrências de queda de galhos e árvores sobre a pista, sendo nove na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), duas na Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055) e duas na Rodovia Rodolpho Pettená (SPA-344/055).

As equipes operacionais da concessionária foram mobilizadas imediatamente após os primeiros registros e atuaram de forma contínua na remoção dos obstáculos, limpeza da pista e sinalização dos trechos, garantindo a segurança dos usuários durante toda a operação.

Duas ocorrências exigiram interdição total temporária para a retirada de árvores que caíram sobre a pista: uma no km 389 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), em Miracatu, e outra na Rodovia Rodolpho Pettená (SPA-344/055), em Itariri. Nos dois casos, as vias foram liberadas rapidamente após a conclusão dos trabalhos.

Neste momento, não há registros de ocorrências relacionadas à queda de árvores nas rodovias administradas pela concessionária .

A CNL monitora as condições das rodovias 24 horas por dia e mantém atendimento gratuito pelo telefone 0800 098 88 55, por meio do qual os usuários podem comunicar ocorrências e solicitar apoio operacional.

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