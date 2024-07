Frio aumenta tempo médio de colheita de hortaliças em quase 35%

O tempo frio que atinge a cidade de Suzano prejudica a colheita de hortaliças na cidade, aumentando o tempo médio de colheita em aproximadamente 35%, de acordo com o presidente do Sindicato dos Agricultores, Ricardo Sato.

“O tempo frio afeta, todos os anos, o consumo pelas folhosas cruas, como alfaces tipo crespa, mimosa e lisa, rúcula, salsa, coentro e espinafre. O ciclo produtivo é estendido, demorando mais para ser colhido. Aumenta quase 35% em relação aos meses de calor”, disse o presidente do sindicato.

Como exemplo, Sato falou sobre a alface. De acordo com ele, no verão, essa hortaliça demora cerca de 45 dias para ser colhida. No período frio, o tempo médio para colher é de 60 dias.

“A principal razão é que as partes foliares, que são as comestíveis, sofrem muito com um estresse térmico, por estar permanentemente exposto”, explica o agricultor.

Ele afirma que as baixas temperaturas não prejudicam a produção, mas limitam as vendas. “Porém, o inverno seco pode impactar no aumento de custo de produção, pela necessidade de irrigação para desenvolvimento dos pés”.

Apesar de tudo isso, os preços não devem ter aumento nos próximos meses, também por conta das férias escolares.

“No período de férias passam a consumir mais alimentos fast-food, além de poderem estar viajando para outras regiões. Em função da lei de oferta e demanda, acreditamos que não haverá aumento no preço final ao consumidor”, disse.