Fundo Social arrecada 180 mil peças de roupas e atende 4 mil famílias de janeiro a junho

A Prefeitura de Suzano arrecadou mais de 180 mil peças na Campanha do Agasalho 2026 e distribuiu aproximadamente 150 mil itens para mais de 4 mil famílias neste ano. As ações marcaram o primeiro semestre do Fundo Social de Solidariedade de Suzano e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Entre janeiro e junho, os órgãos municipais também promoveram iniciativas para arrecadação de alimentos e ações de acolhimento e qualificação profissional.

A Campanha do Agasalho foi lançada em maio com a meta de arrecadar 320 mil peças e hoje conta com 101 pontos de coleta espalhados por diferentes regiões da cidade, além da tradicional mobilização nos bairros realizada em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano. A iniciativa segue fortalecendo o estoque do Fundo Social para atender famílias durante o período de inverno e mobiliza moradores, empresas, entidades e servidores públicos em mais uma grande corrente de solidariedade. Também promove bazares solidários, chegando na última sexta-feira (03/07) a sua 18ª edição.

Outra frente importante foi a arrecadação de alimentos. No início de junho, o Fundo Social recebeu duas toneladas arrecadadas durante o torneio Cia. CGR Brasil, realizado no fim de maio na Arena Suzano, e outros 500 quilos obtidos na “1ª Corrida Feminina Doce Momento Run”, em abril. As doações reforçaram o atendimento prestado às famílias acompanhadas pela rede municipal.

As ações de acolhimento também contemplaram públicos específicos. O Fundo Social entregou 186 lenços, toucas e turbantes à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Suzano, promovendo mais conforto e autoestima às mulheres em tratamento oncológico. Outro destaque é a Campanha do Agasalho Pet, que segue mobilizando a população para a doação de cobertores, caminhas, roupinhas e acessórios destinados a cães e gatos acolhidos por protetores independentes e organizações parceiras.

O semestre também foi marcado pelo preenchimento de todas as 15 vagas para o Casamento Comunitário. A iniciativa garante gratuitamente a oficialização de casais em situação de vulnerabilidade social no município.

No Saspe, a qualificação profissional ganhou ainda mais espaço. Somente em abril, ofereceu 324 vagas, distribuídas em 15 cursos gratuitos nas áreas de empreendedorismo, informática, beleza, turismo, videomaker, cuidador de idosos, idiomas e desenvolvimento profissional. Ao longo do semestre, novas turmas também foram abertas por meio de parcerias com instituições de ensino e órgãos regionais. Além dos cursos, o Saspe manteve oficinas, palestras e atividades voltadas ao fortalecimento da autonomia financeira, do empreendedorismo e da inclusão social, consolidando o espaço como referência na formação e no desenvolvimento pessoal dos moradores de Suzano.

CCMI

Já o projeto "Rota da Melhor Idade", desenvolvido pelo Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) em parceria com o Suzano Shopping, conquistou em junho reconhecimento nacional ao vencer a categoria "Newton Rique de Sustentabilidade - Ações de Impacto Social" no Prêmio Abrasce 2026, considerado o "Oscar" dos shopping centers brasileiros. A iniciativa foi escolhida entre cerca de 200 finalistas por promover inclusão, lazer, saúde e fortalecimento dos vínculos sociais da população idosa, consolidando Suzano como referência em políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe e do CCMI, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que os resultados refletem o trabalho conjunto entre poder público, parceiros e sociedade civil. "Encerramos este primeiro semestre com resultados que demonstram a força da solidariedade e o compromisso de Suzano com as pessoas. Cada peça arrecadada, cada alimento doado e cada vaga oferecida em nossos cursos representam uma oportunidade de acolher, gerar perspectivas e transformar vidas. Vamos continuar ampliando essas ações para atender cada vez mais famílias e fortalecer as políticas de inclusão social no município", afirmou.