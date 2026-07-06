Semestre é marcado pelo avanço das grandes obras que estão em andamento em Suzano

O primeiro semestre de 2026 foi marcado pelo avanço das grandes obras que estão em andamento na cidade de Suzano. O trabalho conduzido pela prefeitura segue a todo vapor nos quatro cantos do município, para proporcionar mais qualidade de vida com as melhorias previstas para áreas estratégicas de desenvolvimento: Mobilidade, Saúde e Educação.

Os projetos que estão em execução consolidam às transformações proporcionadas desde 2017, que serão impulsionadas com a oferta de serviços e novas possibilidades que estão por vir a partir das construções que estão sendo viabilizadas, com destaque para as alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-021), o Hospital Federal, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Palmeiras e pavimentação de vias.

Outras intervenções darão vida a novos equipamentos como o Centro de Bem-Estar Animal, o Centro de Apoio à Criança com Deficiência, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque do Colégio, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e mais praças, garantindo ainda a requalificação de vias de grande circulação, como a rua Guilherme Garijo, e de prédios simbólicos, como o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

Destaques

As obras que garantirão as alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano alcançaram 20% de execução em todo o complexo, registrando intervenções nas etapas de fundação, com a instalação de estacas e blocos; mesoestrutura, que contempla pilares e travessas de apoio; e superestrutura, com aplicação de vigas e pré-lajes, e serviços de concretagem.

Os trabalhos no Hospital Federal, situado no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen com a rua Sete de Setembro, chegaram a 85% de conclusão com a construção de paredes, cobertura, fechamentos em caixilho de alumínio, infraestrutura elétrica e hidráulica, sistemas especiais, revestimentos, instalação de equipamentos e pavimentação externa.

A UPA de Palmeiras, localizada na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, atingiu 35% de execução com os trabalhos se concentrando na fase de fechamento de vigas e concretagem da primeira laje.

Nesse mesmo distrito, as equipes da prefeitura se espalharam por diferentes vias para dar andamento aos serviços de pavimentação que qualificarão as condições de mobilidade da região sul assim que as obras forem concluídas.

Nos bairros Jardim Amazonas e Vila Real Santista, as intervenções têm alcançado as ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição. No Parque Heroísmo, estão sendo beneficiadas as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez. No Parque Astúrias, o foco é nas ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza; e no Jardim Belém o trabalho acontece na rua Antônio Binotti.

Outras obras

As obras do Centro de Bem-Estar Animal, que está sendo instalado numa área anexa ao Parque Municipal Max Feffer, por meio do acesso pela avenida Dr. Odilon de Souza, no Jardim Imperador, avançam para a área externa da estrutura principal, que já está praticamente concluída, onde serão realizados os atendimentos para pets, com serviços de vacinação, castração e consultas veterinárias.

Os trabalhos no Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está sendo implantado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, alcançaram 50% de execução, já tendo sido praticamente concluídas as etapas de alvenaria e a construção de vigas e pilares.

A UBS Parque do Colégio já está na reta final de construção e passa atualmente pela fase de aquisição de mobiliário, equipamentos e estruturação dos recursos humanos que atuarão na unidade, situada em uma área de 251 metros quadrados localizada na rua Inácio Garcia.

Ainda no contexto da Saúde, a prefeitura está conduzindo obras que garantirão o surgimento de prédios onde funcionarão duas unidades do Caps: uma está sendo construída na rua Dr. Felício de Camargo, na região central, para atendimento 24 horas; e outra no Parque Maria Helena.

Na área de lazer e entretenimento, a administração municipal tem dado andamento a praças e centros esportivos em diferentes localidades da cidade. Como exemplo, na Vila Fátima, entre as ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio, já começou a ser executado o projeto que prevê quadra esportiva para prática do basquete 3x3, pista de skate, playground e academia ao ar livre. No Miguel Badra, a Praça João Pascoal Neto avança com a concretagem da pista de skate e os ajustes finais na quadra esportiva.

Para a mobilidade, além das obras de pavimentação na região sul, estão ocorrendo atividades voltadas à requalificação asfáltica na região norte e na região central, que incluem a rua Guilherme Garijo e a rua Ipês.

E na Cultura, o destaque é a modernização pela qual está passando o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, a partir dos serviços que garantirão substituição completa da cobertura do prédio, revitalização do piso nobre, a substituição de todas as poltronas, a modernização do palco com piso mais adequado para apresentações artísticas e a implantação de iluminação para balizamento dos caminhos internos.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que este conjunto de frentes de trabalho reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da cidade. “Estamos com obras em andamento para garantir melhorias na infraestrutura de áreas estratégicas para o município, que qualificarão os serviços públicos e promoverão mais segurança e agilidade nos deslocamentos. Estamos colhendo os frutos de um trabalho que é pensado para o presente e para o futuro, para garantir evolução do município em diferentes aspectos e qualidade de vida para a população”, declarou o chefe do Executivo municipal.