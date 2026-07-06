Nova edição do 'Samba no Parque' será realizada neste domingo no Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, recebe neste domingo (12/07) mais uma edição do “Samba no Parque”, iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura de Suzano. A programação será realizada das 13 horas às 17h30, no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, com entrada gratuita e classificação livre.

Nesta edição, o público poderá acompanhar a apresentação do grupo Comunidade Bom Ambiente, que promete animar a tarde com repertório formado por clássicos do samba e canções populares do gênero. A proposta é reunir famílias, frequentadores do parque e apreciadores da música brasileira em um ambiente de convivência, lazer e valorização da cultura popular.

O “Samba no Parque” integra o calendário regular de atividades culturais promovidas no Max Feffer e reforça o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso da população à cultura, incentivando a ocupação dos espaços públicos com programações gratuitas, inclusivas e voltadas a diferentes públicos.

A iniciativa também contribui para o fortalecimento do cenário cultural de Suzano, ao abrir espaço para manifestações artísticas ligadas às raízes da música brasileira e aproximar o público de apresentações ao vivo no principal equipamento de lazer da cidade.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o evento já se consolidou como uma importante opção cultural aos fins de semana. “O ‘Samba no Parque’ é uma programação que tem grande adesão do público e representa muito bem essa proposta de levar cultura para os espaços públicos. O samba faz parte da nossa identidade cultural e reunir as famílias no Parque Max Feffer, com música ao vivo e acesso gratuito, é uma forma de valorizar nossas raízes, fortalecer os artistas e proporcionar momentos de lazer para a população”, destacou.