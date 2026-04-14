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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Cidades

Fundo Social de Ferraz recebe 1,3 tonelada de alimentos arrecadados em evento automotivo solidário

Doações foram obtidas durante encontro de Tuning, Rebaixados e Carros Antigos e beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade social

14 abril 2026 - 11h55Por De Ferraz
Fundo Social de Ferraz recebe 1,3 tonelada de alimentos arrecadados em evento automotivo solidárioFundo Social de Ferraz recebe 1,3 tonelada de alimentos arrecadados em evento automotivo solidário - (Foto: Lívia Takada/Secom FV)

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos recebeu, na última segunda-feira (13), a doação de 1,3 tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados durante o evento de Tuning, Rebaixados e Carros Antigos, realizado no domingo (12), no município.

Entre os itens arrecadados estão produtos essenciais, como arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha e sal. Os alimentos serão destinados à montagem de cestas básicas que serão distribuídas, nas próximas semanas, a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos programas assistenciais da cidade.

Esta iniciativa teve caráter beneficente, com entrada condicionada à doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. A mobilização garantiu forte adesão do público e resultou em uma arrecadação expressiva, reforçando as ações de segurança alimentar desenvolvidas pelo Fundo Social.

A coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Silvana Santos, destacou a importância da parceria e do engajamento da população. “Essa doação é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. A solidariedade demonstrada pelos organizadores e participantes fortalece nossas ações e amplia o atendimento às famílias que mais precisam”, afirmou.

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