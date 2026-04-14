Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizará no próximo dia 24 de abril, às 18h, uma audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro acontecerá na Câmara Municipal de Poá, localizada na Rua José Calil, nº 100, no Centro, e tem como objetivo apresentar, discutir e receber contribuições da população sobre as metas e prioridades que irão nortear o orçamento municipal do próximo ano.

Além da participação presencial durante a audiência, a administração municipal também disponibilizou um canal para que os munícipes enviem sugestões, dúvidas e propostas de forma antecipada ou complementar por meio do e-mail orcamento@poa.sp.gov.br, ampliando os mecanismos de participação popular no processo de construção do planejamento orçamentário.

A audiência pública é uma etapa fundamental do planejamento fiscal e administrativo do município, garantindo transparência na gestão dos recursos públicos e a participação popular na definição das ações prioritárias para 2027. A LDO estabelece as bases para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), definindo diretrizes para investimentos, despesas e programas da administração municipal.

Segundo o secretário da Fazenda, Sérgio Ruiz Armiliato, a participação dos munícipes é essencial para a construção de um orçamento alinhado às necessidades da cidade. “A audiência pública é um instrumento democrático e indispensável para que possamos ouvir a população e construir, de forma responsável e transparente, as diretrizes que orientarão o orçamento de 2027. Nosso compromisso é planejar com equilíbrio fiscal e foco nas demandas reais do município”, destacou.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância da participação popular no processo de elaboração das peças orçamentárias do município. “Queremos uma gestão cada vez mais participativa, ouvindo a população e construindo juntos as prioridades para o futuro de Poá. A audiência pública da LDO é uma oportunidade para que cada cidadão contribua diretamente com o planejamento da cidade, garantindo que os investimentos reflitam as necessidades da nossa população”, afirmou.