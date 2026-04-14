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Jornal Diário de Suzano - 14/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24

Encontro será realizado na Câmara Municipal e reforça o compromisso da gestão com transparência, planejamento e participação popular

14 abril 2026 - 14h56Por De Poá
Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24Prefeitura de Poá promove audiência pública para elaboração da LDO 2027 no próximo dia 24 - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Fazenda, realizará no próximo dia 24 de abril, às 18h, uma audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro acontecerá na Câmara Municipal de Poá, localizada na Rua José Calil, nº 100, no Centro, e tem como objetivo apresentar, discutir e receber contribuições da população sobre as metas e prioridades que irão nortear o orçamento municipal do próximo ano.

Além da participação presencial durante a audiência, a administração municipal também disponibilizou um canal para que os munícipes enviem sugestões, dúvidas e propostas de forma antecipada ou complementar por meio do e-mail orcamento@poa.sp.gov.br, ampliando os mecanismos de participação popular no processo de construção do planejamento orçamentário.

A audiência pública é uma etapa fundamental do planejamento fiscal e administrativo do município, garantindo transparência na gestão dos recursos públicos e a participação popular na definição das ações prioritárias para 2027. A LDO estabelece as bases para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), definindo diretrizes para investimentos, despesas e programas da administração municipal.

Segundo o secretário da Fazenda, Sérgio Ruiz Armiliato, a participação dos munícipes é essencial para a construção de um orçamento alinhado às necessidades da cidade. “A audiência pública é um instrumento democrático e indispensável para que possamos ouvir a população e construir, de forma responsável e transparente, as diretrizes que orientarão o orçamento de 2027. Nosso compromisso é planejar com equilíbrio fiscal e foco nas demandas reais do município”, destacou.

O prefeito Saulo Souza reforçou a importância da participação popular no processo de elaboração das peças orçamentárias do município. “Queremos uma gestão cada vez mais participativa, ouvindo a população e construindo juntos as prioridades para o futuro de Poá. A audiência pública da LDO é uma oportunidade para que cada cidadão contribua diretamente com o planejamento da cidade, garantindo que os investimentos reflitam as necessidades da nossa população”, afirmou.

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