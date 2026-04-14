'Cine Comunidade' inicia segunda edição com sessão no CEU Gardênia

O “Cine Comunidade”, iniciativa da Secretaria de Cultura de Suzano, abre sua segunda edição nesta quarta-feira (15/04), às 19 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul). O evento tem o objetivo de democratizar o acesso ao cinema por meio da exibição gratuita de obras de autores da região.

Seis produções serão exibidas ao longo de abril, divididas em duas por dia e em locais diferentes, com o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas. Para participar, não é necessário retirar ingressos antecipados; basta comparecer ao local da sessão no horário determinado. Cada espaço tem cerca de 90 lugares.

A primeira sessão traz à telona os curta-metragens “Pra Não Dizer Que Não Falei de Flora”, dirigido e estrelado por Renan Gonçalves; “Além de Um Segredo”, dirigido por Fernando Nectoux; e “O Mago Ur e as Estrelas Ascendentes”, dirigido por Binho Ramos. A primeira trama aborda memória, verdades, mentiras e cumplicidade em um manicômio. Já a segunda se passa num universo mágico musical e transporta a platéia para dentro dos dilemas de uma banda guiada pelo enigmático Mago Ur.

No dia 22 de abril (quarta-feira), às 19 horas, uma segunda sessão ocorre no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique) com mais duas obras. O documentário “Pet”, dirigido por Douglas Carneiro, traz aos holofotes as vidas de George e Paçoca, dois cães que passavam despercebidos pelas ruas de Ferraz de Vasconcelos. A animação stop-motion “Jujuba e a Pipa da Esperança”, dirigida e ilustrada por Deyse Cristina, mostra os desafios sociais enfrentados por Jujuba e sua comunidade.

O encerramento do evento será no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), também às 19 horas, no dia 24 de abril (sexta-feira) e traz mais duas obras. “A.mare”, curta-metragem dirigido por Rodrigo Campos, narra a história de imigrantes italianos em Mogi das Cruzes. Ambientada durante a ditadura militar, a trama aborda conflitos geracionais e de costumes de uma família na zona rural. Já o curta-metragem “Passos de Dora”, dirigido por Jeff Castanheira, retrata a vida e a carreira da atriz Dora Nunes, de Poá.

De acordo com a coordenadora de Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura, Renata Abreu, a proposta é consolidar o “Cine Comunidade” como uma ação permanente no calendário cultural da cidade, especialmente no mês de aniversário de Suzano. “É também uma oportunidade de destacar as produções realizadas por cineastas do Alto Tietê, evidenciando a potência criativa da região e reforçando que o cinema é uma arte em crescimento no país, com muitas obras de qualidade sendo produzidas localmente”, disse Renata.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o “Cine Comunidade” é uma grande oportunidade de dar visibilidade à linguagem audiovisual. “Com esta iniciativa, mostramos que o cinema é uma arte em crescimento no país e que temos muitas produções de qualidade. É um jeito de engajar a população com o consumo dessas obras”, declarou o chefe da pasta.