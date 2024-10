Fundo Social de Suzano distribui 120 toneladas de alimentos em 2024

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano distribuiu, em 2024, 120 toneladas de alimentos para munícipes. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram distribuídas 90 toneladas, o que significa um aumento de 33,3% neste ano.

De acordo com a Prefeitura, o Fundo Social trabalha de forma emergencial. As famílias que estão em situação de vulnerabilidade podem solicitar atendimento pontual ao entrar em contato pelos telefones (11) 4745-2188 e (11) 4745-2195. As informações necessárias são nome, NIS, CPF e endereço.

O referenciamento com a pessoa e família em vulnerabilidade é feito em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que avalia e encaminha os casos conforme as necessidades.

O Fundo Social está, também, preparado para atuar em situações de emergência, como catástrofes naturais, além de oferecer suporte em diversas frentes.

Além da distribuição de alimentos e cestas básicas, o Fundo Social “está comprometido em ajudar de diversas formas”, explica a Prefeitura. É oferecido pelo setor itens como fraldas, produtos de higiene pessoal, absorventes e peças de roupa.

O Fundo Social de Suzano também realiza ações voltadas a crianças, programas de apoio à melhor idade, entre outras iniciativas que visam atender às necessidades imediatas da população vulnerável.