Fundo Social promove evento "Abrace o Voluntariado" nesta quarta-feira, dia 6, no Theatro Vasques

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social de Mogi das Cruzes, realiza nesta quarta-feira, dia 6 de maio, às 18 horas, o lançamento da Campanha Abrace o Voluntariado, no Theatro Vasques. A iniciativa prevê a criação de um amplo cadastro de voluntários para apoiar as principais ações de solidariedade realizadas em diversos serviços públicos da cidade.O objetivo é implantar um banco de voluntariado para eventos e campanhas realizadas pelo Fundo Social e também em outras unidades que utilizam ações de voluntários, como alguns equipamentos da Saúde e da Educação.

“O voluntariado é uma excelente ferramenta de transformação social que colabora para o acolhimento e o resgate da dignidade humana. Com a nova ação, nossa proposta é fortalecer o trabalho voluntário em toda a nossa cidade”, afirma a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis.

Além do Fundo Social, a Campanha Abrace o Voluntariado pretende impulsionar as atividades sociais no Hospital Municipal, futura Maternidade Municipal, Pró-Criança e UPAs, por exemplo. “O mogiano é extremamente solidário, acolhedor e sempre oferece respostas rápidas às nossas ações. Além disso, o voluntariado nos ensina que, embora você doe seu tempo, é você quem mais recebe, seja com um sorriso ou agradecimento de quem está recebendo ajuda”, acrescenta.

A participação no banco de voluntários é aberta para qualquer pessoa com idade mínima de 18 anos. Os detalhes do cadastramento serão divulgados durante o evento, que é aberto ao público interessado.

Abrace o Voluntariado

Data: Quarta-feira, dia 6 de maio

Horário: 18 horas

Local: Theatro Vasques

Endereço: Rua Dr. Corrêa, 515, Centro.