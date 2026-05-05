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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Cidades

Fundo Social promove evento "Abrace o Voluntariado" nesta quarta-feira, dia 6, no Theatro Vasques

Objetivo é implantar um banco de voluntariado para serviços, eventos e campanhas sociais

05 maio 2026 - 10h11Por da Reportagem Local
Objetivo é implantar um banco de voluntariado para serviços, eventos e campanhas sociaisObjetivo é implantar um banco de voluntariado para serviços, eventos e campanhas sociais - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Fundo Social de Mogi das Cruzes, realiza nesta quarta-feira, dia 6 de maio, às 18 horas, o lançamento da Campanha Abrace o Voluntariado, no Theatro Vasques. A iniciativa prevê a criação de um amplo cadastro de voluntários para apoiar as principais ações de solidariedade realizadas em diversos serviços públicos da cidade.O objetivo é implantar um banco de voluntariado para eventos e campanhas realizadas pelo Fundo Social e também em outras unidades que utilizam ações de voluntários, como alguns equipamentos da Saúde e da Educação.  

“O voluntariado é uma excelente ferramenta de transformação social que colabora para o acolhimento e o resgate da dignidade humana. Com a nova ação, nossa proposta é fortalecer o trabalho voluntário em toda a nossa cidade”, afirma a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis.

Além do Fundo Social, a Campanha Abrace o Voluntariado pretende impulsionar as atividades sociais no Hospital Municipal, futura Maternidade Municipal, Pró-Criança e UPAs, por exemplo. “O mogiano é extremamente solidário, acolhedor e sempre oferece respostas rápidas às nossas ações. Além disso, o voluntariado nos ensina que, embora você doe seu tempo, é você quem mais recebe, seja com um sorriso ou agradecimento de quem está recebendo ajuda”, acrescenta. 

A participação no banco de voluntários é aberta para qualquer pessoa com idade mínima de 18 anos. Os detalhes do cadastramento serão divulgados durante o evento, que é aberto ao público interessado.

Abrace o Voluntariado
Data: Quarta-feira, dia 6 de maio
Horário: 18 horas
Local: Theatro Vasques
Endereço: Rua Dr. Corrêa, 515, Centro.

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