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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Cidades

Polo de Música e Audiovisual recebe oficina gratuita 'Storyboard para Animação'

Evento gratuito ocorre nesta terça-feira (05/05) e traz o diretor e roteirista Alê Camargo para ensinar a desenvolver histórias

04 maio 2026 - 17h36Por De Suzano
evento ocorrerá no Cineteatro Wilma Bentivegnaevento ocorrerá no Cineteatro Wilma Bentivegna - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Polo de Música e Audiovisual da Prefeitura de Suzano recebe, nesta terça-feira (05/05), a oficina gratuita “Storyboard para Animação”. A realização é do Instituto Museu da Imagem e Som (Pontos MIS) em conjunto com a administração municipal e o Instituto Se Liga. O evento ocorrerá no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, no Jardim Paulista, das 17 às 21 horas.

Quem apresenta a oficina é o premiado diretor e roteirista Alê Camargo, referência nacional e criador de obras animadas, como o curta-metragem “Os Anjos do Meio da Praça” e o longa-metragem de 2025 “Mundo Proibido”. O cineasta ensina, na prática, como desenvolver suas próprias histórias e explorar a criatividade. Não é necessário experiência prévia na área.

A oportunidade é voltada para qualquer pessoa com mais de dez anos de idade e vontade de criar. São 15 vagas disponíveis para desenvolver projetos analógicos, em lápis e papel, e soltar a imaginação com direcionamento profissional. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do formulário https://forms.gle/ZfgtzBPCUMgzXa1g7. É necessário que os alunos tragam seus próprios materiais de desenho.

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