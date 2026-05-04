Suzano valoriza datas alusivas à educação no trânsito com adesivaço nesta quinta (7) no Paço

A Prefeitura de Suzano promoverá nesta quinta-feira (07/05) a abertura oficial da campanha “Maio Amarelo”, destinada às ações de conscientização junto aos motoristas e motociclistas, com um adesivaço no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - centro), entre 11h30 e 14 horas. A atividade valoriza as datas alusivas ao tema desta semana, incluindo o Dia Mundial do Trânsito (05/05) e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito (07/05).

Nesta oportunidade, as equipes do Departamento de Educação para o Trânsito estarão mobilizados para dialogar com todos que estiveram circulando pelo trecho, para reforçar junto aos munícipes as orientações em relação à conduta segura, tendo como referência a frase de destaque da campanha para este ano, “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Neste contexto, será trabalhada a ideia de que o trânsito não é feito de máquinas, mas sim de pessoas e que existe alguém que quer chegar em casa com segurança. Serão passados recados específicos para motoristas, alertando para a distância segura e o uso correto de setas e aparelhos celulares; e também para motociclistas, reforçando atenção para manobras arriscadas e uso de capacete.

Ao mesmo tempo, a atividade também será focada em ciclistas, que receberão orientações sobre o respeito aos sinais e a preferência pelas ciclovias, assim como em pedestres, com quem serão compartilhadas mensagens sobre a travessia segura na faixa e atenção na hora de atravessar, evitando distrações.

Também já está confirmado para este mês outra atividade lúdica voltada às crianças, conforme já vem ocorrendo nos últimos anos. Trata-se do Teatro de Fantoche, desenvolvido em parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar, que deverá contemplar alunos da rede municipal durante três dias de atividades.

Estas iniciativas se integram ao trabalho que já vem sendo reforçado desde o ano passado, com ações periódicas nas ruas e em equipamentos públicos municipais, desenvolvidas também em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo e com o Corpo de Bombeiros.

No último mês de abril, por exemplo a Secretaria de Transporte realizou uma ação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, para valorizar o “Dia Nacional da Paz no Trânsito” (21/04), onde os motoristas foram alertados sobre conduta segura e responsável, como forma de incentivar comportamentos que ajudem a reduzir acidentes e preservar vidas.

Já no mês de fevereiro, outras atividades foram organizadas em função da volta às aulas e por conta da “Lei Seca”. Esta última ocorreu durante o Carnaval, quando houve orientação aos condutores que circulavam pelo cruzamento da avenida Paulo Portela com a rua Baruel, no centro, e também pela rua Dr. Prudente de Moraes, utilizada para saída da cidade em direção ao litoral.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que a campanha “Maio Amarelo” representa mais uma oportunidade para reforçar as orientações que garantem a segurança no trânsito. “Garantiremos uma mobilização especial já a partir desta quinta, com a atividade de lançamento, para que possamos alcançar um grande número de motoristas e motociclistas. Sabemos da importância desse trabalho para reforçar a conscientização entre todos que circulam pelas vias”, declarou o titular da pasta.

Vale destacar que a atuação da Secretaria de Transporte está contribuindo diretamente para a redução de acidentes fatais em Suzano. A realidade pôde ser constatada a partir de dados compilados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga), uma plataforma do governo do Estado gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP), que centraliza estatísticas de acidentes de trânsito (fatais e não fatais).

Os números compartilhados pelas equipes técnicas que alimentam a ferramenta demonstram que houve queda de 30% no número de mortes no trânsito ocorridas nas vias de Suzano, ao se comparar o período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, que registrou 34 acidentes com óbito, e de 2025, com 24.