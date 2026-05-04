Suzano dá início a cadastro para mapeamento cultural

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta segunda-feira (04/05) o cadastro para mapeamento cultural do município. A iniciativa é voltada a artistas, técnicos, coletivos, organizações sociais, empresas e espaços, com inscrições gratuitas realizadas exclusivamente de forma on-line até o dia 2 de agosto, por meio do link sis.suzano.sp.gov.br/mapadeartistas.

O objetivo é reunir e sistematizar informações atualizadas sobre os fazedores de cultura da cidade, contribuindo para a criação de indicadores, planejamento de ações e desenvolvimento de políticas públicas mais direcionadas ao setor. A medida também permitirá à administração municipal a ampliar o conhecimento sobre este público e organizar futuras iniciativas, editais e programações.

De acordo com o regulamento, o cadastro contempla diferentes perfis de atuação cultural, incluindo agentes independentes, profissionais técnicos que atuam nos bastidores, coletivos informais, organizações da sociedade civil, empresas e espaços destinados à realização de atividades artísticas. A proposta segue diretrizes do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, com foco na estruturação de dados e no fortalecimento do setor.

Para efetuar a inscrição, é necessário comprovar residência em Suzano e apresentar portfólio que demonstre atuação na área. O cadastramento será realizado por meio de formulário eletrônico específico, sendo permitido um registro por CPF para cada perfil que consta no regulamento.

A iniciativa ajudará a criar políticas mais eficazes para possíveis contratações a fim de executarem serviços pela Secretaria Municipal de Cultura. As informações fornecidas poderão integrar o sistema municipal de dados, com georreferenciamento das atividades, contribuindo para a visualização da produção artística no território.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a iniciativa contribui para estruturar melhor as ações da pasta. “Esse cadastro organiza as informações e facilita o nosso dia a dia, tanto no planejamento quanto na execução das atividades. A gente consegue ter mais clareza sobre quem está atuando em cada área e como esses profissionais podem participar das ações culturais do município”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o cadastro é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento da cultura no município. “A partir deste mapeamento, a gente consegue planejar melhor as políticas públicas, direcionar os investimentos com mais precisão e ampliar o alcance das ações culturais. É um passo importante para organizar o setor e garantir que as iniciativas cheguem a quem realmente faz a cultura acontecer em Suzano”, declarou.