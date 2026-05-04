Desenvolvimento Econômico lança a 5ª edição do 'Mega Dia das Mães'

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, deu início nesta segunda-feira (04/05) à 5ª edição do “Mega Dia das Mães”.

O evento, que ocorre em alusão ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10/05), está sendo realizado no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 – Centro), das 10 às 19 horas, até este sábado (09/05).

A expectativa é de que o espaço receba um público de, aproximadamente, 500 pessoas ao longo dos próximos dias. Participaram da abertura oficial a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

No local, a população pode encontrar diversas peças feitas por 40 artesãos suzanenses que participam do “Mega Dia das Mães”. Entre os itens estão produtos associados às diferentes técnicas do artesanato, como crochê, amigurumis, bichos de pelúcia, bonecas, peças decorativas de marcenaria, laços de cabelo, flores artesanais, vestuário em crochê e aromatizadores artesanais, entre outras variedades.

O coordenador de Marketing do Glicério Boulevard, Vinícius Bertelli, destacou a parceria com a Prefeitura de Suzano na realização desse evento, que contribui para valorizar os profissionais. “Para nós, essa parceria com a Prefeitura de Suzano é muito importante, porque valoriza o artesanato local. Convido a todos que visitam o Glicério Boulevard a conhecer e aproveitar a feira, que busca ser uma forma de presentear as mães e fomentar o comércio na cidade”, apontou.

Por sua vez, a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, ressaltou a variedade de produtos que podem ser encontrados. “Sempre que promovemos essas ações, temos certeza de que a população poderá encontrar itens de qualidade, que são realmente feitos à mão e que podem ser um ótimo presente”, afirmou.

Já o secretário Mauro Vaz apontou a valorização que os profissionais recebem durante as exposições. “Em Suzano, temos uma rede grande de artesãos cadastrados, por isso, criar eventos como esse auxilia na valorização deles. Temos aqui muitos profissionais que dependem da renda do artesanato, por isso ver mais uma edição do ‘Mega Dia das Mães’ é motivo de orgulho e satisfação”, disse.

Por fim, Déborah Raffoul Ishi lembrou que os produtos comercializados contribuem para fomentar o mercado de trabalho e gerar empregos no município. “Estamos com foco em garantir a divulgação do ‘Mega Dia das Mães’ para que o público venha prestigiar esse momento que, além de aquecer o comércio, dá novas possibilidades de presentes para as mães”, finalizou.

Participaram do lançamento da 5ª edição do “Mega Dia das Mães” o presidente da Câmara, Artur Takayama; o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti; os diretores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Arrones Dainez Júnior e Fernando Fernandes, e a diretora de Cultura e responsável pelo Casarão da Memória, Rita Paiva.