Fundo Social recebe mais de 100 quilos de alimentos de projeto voltado ao basquete

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu nesta quarta-feira (29/01) a doação de 102 quilos de alimentos do projeto “Resenha Batistão”, de incentivo à prática de basquete 3x3. A entrega dos mantimentos foi realizada em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e contou com as presenças da presidente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul, do secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, do assessor estratégico da Secretaria de Assuntos Jurídicos, José Serafim Junior, e do responsável pela iniciativa, Michael Vinícius Soares.

Os alimentos serão destinados ao estoque do Fundo Social de Solidariedade, que irá direcioná-los às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. Entre os mantimentos recebidos estão arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, entre outros. Eles foram arrecadados durante dois eventos beneficentes promovidos pelo projeto nos meses de agosto e dezembro do ano passado.

A iniciativa existe desde 2023 e tem como objetivo incentivar a prática do basquete 3x3, modalidade incluída no programa olímpico nos jogos de Tóquio, no Japão, e oferecer uma oportunidade para que atletas amadores que atuam nesse esporte possam jogar em ginásios. Um dos eventos beneficentes ocorreu no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, no centro.

A presidente do Fundo Social agradeceu pelas doações recebidas e lembrou que os mantimentos vão auxiliar quem mais precisa. “Fico muito feliz de ver que nossa cidade tem grandes projetos, como o ‘Resenha Batistão’, que promove a prática do esporte e da cidadania”.