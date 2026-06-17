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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Cidades

Futura UBS do Parque do Colégio reforçará atendimento para mais de 5 mil pessoas

Unidade está na fase final de preparação para funcionamento; prefeito Pedro Ishi e vereadores vistoriam o espaço nesta quarta-feira (17/06)

17 junho 2026 - 17h12Por De Suzano
Unidade está na fase final de preparação para funcionamentoUnidade está na fase final de preparação para funcionamento - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A futura Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque do Colégio está cada vez mais próxima de entrar em funcionamento e ampliar a capacidade da rede municipal. Localizado na rua Inácio Garcia, o equipamento passa atualmente pela fase de aquisição de mobiliário, equipamentos e estruturação dos recursos humanos que atuarão na unidade. 

O andamento dos trabalhos foi apresentado pelo prefeito Pedro Ishi a vereadores durante uma visita técnica realizada nesta quarta-feira (17/06). A agenda integra uma série de vistorias promovidas pela Prefeitura de Suzano para acompanhar o desenvolvimento dos principais investimentos públicos em execução no município.

A UBS ocupa uma área de 251 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 1.284.369,74, viabilizado por recursos municipais e emenda parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado André do Prado. A construção foi executada pela empresa JB Serviços Gerais Ltda.

A estrutura contará com três consultórios voltados aos atendimentos de Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral, além de um consultório para telemedicina, farmácia e salas destinadas à vacinação, curativos e retirada de pontos.

A expectativa é de que o equipamento tenha capacidade para atender mais de 5 mil moradores por mês, tornando-se referência para os bairros Parque do Colégio, Jardim Suzano, Cidade Edson e adjacências. A entrega deverá ocorrer em até 60 dias.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que a unidade ampliará a capacidade de atendimento da rede básica. “Estamos estruturando um equipamento moderno e preparado para oferecer atendimento humanizado à população. A nova UBS contribuirá para fortalecer a Atenção Básica e ampliar o acesso aos serviços de saúde nesta região da cidade”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a preparação da unidade representa mais um passo para ampliar a cobertura da saúde municipal. “Estamos trabalhando para disponibilizar uma estrutura completa, equipada e preparada para atender a população com qualidade. Esse equipamento beneficiará milhares de moradores e reforçará a presença dos serviços públicos de saúde cada vez mais próximos das pessoas”, declarou.

Também participaram da visita o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; os vereadores Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, e Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; a coordenadora da Atenção Primária, Alcione Sena; o diretor da Secretaria de Governo, Mário Sumirê; o diretor de Concessionárias, José Aristides dos Santos Sobrinho; e o diretor de Obras, Ricardo Kadayan Domingueti.

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